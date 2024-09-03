不滿國小學生不聽話 體育男老師強拖學生受傷得賠4萬

台南南某國小郭姓體育男老師，去年3月間在校內操場，出言制止王姓學童要進入操場內比賽，王童不聽話朝老師踢沙，郭氣得拖拉王童身體離開現場，導致學生摔倒身體多處擦挫傷，王童家長怒告郭師傷害學生並求償。法官判郭師要各賠3萬多元與1萬元精神慰撫金給王童及其家長。

王童與其家長指控，郭師原本是王童的體育課老師，2023年3月2日下午2點多，因王童想要進入球賽場地，被郭師口頭制止，但王童不聽從、還朝郭師方向踢沙，男師氣得欲把已走到跑道的王童帶到學務處。

王童家長說，郭師徒手抓住王童的頭髮與後衣領、往前拖行，使得王童重心不穩、跌倒在地；郭師竟仍不罷手、繼續拖行，導致王童頭、背部與雙側大腿都有擦挫傷。王童家長向郭師求償醫藥費與慰撫金共30萬1691元；王童家長並向郭求償10萬元慰撫金。

郭師供稱，王童在課堂上有多次傷害同學情事，這一回也是看到相似情況，他是要把王童帶走，為此傷害到學生，為了這案，他已付出30幾萬元代價，請民庭法官依照比例原則審理。

民庭法官調閱郭師涉刑法傷害案，刑事部分，台南地院依成人傷害兒童罪，判郭拘役40天、緩刑2年，緩刑期間付保護管束，認定男師涉案明確。但王童家長提出醫療單據只有390元；考量郭師與學生雙方地位、經濟等條件及王童與家長所受傷害程度，判王童可向郭師請求的慰撫金為3萬元與390元醫藥費；王童家長可求償1萬元，全案還可上訴。