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調查局偵辦8陸企挖角竊密案 「北方華創」涉非法挖角工程師

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

調查局從今年6月起，偵辦8家陸企非法在台挖角高科技人才案件，並查出，連續3年登上中國電子信息競爭力百強的「中國北方華創微電子裝備有限公司」涉嫌在台辦事處或台資企業，在台挖角工程師。

調查局經過蒐證且事證完備後，報請台北、新北、士林及新竹4處地方檢察署指揮調查局所屬4個外勤處站於8月19日至30日間，同步偵辦8家陸企來台非法從事挖角高科技人才案件，總計動員逾135人次，搜索30處所，詢問65人次。調查局偵辦發現，有知名陸企在台非法挖角竊密。

調查局查出，中國北方華創微電子裝備有限公司主要客戶為：中芯國際集團、長江存儲科技有限責任公司等中國半導體國家隊的高端半導體設備製造商，分別透過在台辦事處、台資企業在台挖角半導體相關設備工程師。

此外，中國上海瀚薪科技有限公司接受「中國國家集成電路大基金」的子基金及中共財政部中小企業發展基金入股投資，透過境外空殼公司迂迴將資金引入台灣，在台從事第三類半導體功率元件研發並挖角相關工程師，由於該公司係以碳化矽做為其第三類半導體材料，具高效率及功率密度，能運用於車用二極體、5G、衛星通訊功率放大器、新能源電力控制系統相關產業，該等技術人才若遭陸企挖角，將衝擊產業競爭力。

調查局指出，中國同方股份有限公司由中共國有企業中核集團控股，該集團是中國從事軍工、核電、核燃料、核應用技術的大型中央企業，也是中國最大核電站工程及營運公司。中國同方股份有限公司跨足資訊科技、能源與環境2大產業，以「假台資、真陸資」手法在台成立公司，挖角我設計研發團隊近百人，企圖取得相關技術。

調查局指出，中國成都銳成芯微科技股份有限公司為集成電路知識產權（IP）產品設計及應用供應商，總部設於中國四川省成都市，是中國唯一可提供全套超低功耗物聯網模擬IP解決方案的企業，該公司先以「假僑外資、真陸資」方式，在台設立辦事處，後為規避查緝，遂要求在台員工將其健保轉投保至工會、公所或依附配偶投保，掩飾非法在台從事業務行為。

調查人員檢視陸企在台非法挖角我國高科技人才及竊密事證。圖／法務部調查局提供
調查人員檢視陸企在台非法挖角我國高科技人才及竊密事證。圖／法務部調查局提供
調查人員檢視扣押涉案物證。圖／法務部調查局提供
調查人員檢視扣押涉案物證。圖／法務部調查局提供

中共 半導體 調查局 電路

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