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愛情詐團律師 洩密給主嫌遭訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中檢警去年破獲愛情詐騙機房，詐團鎖定熟齡男子為目標，製成「台灣男子圖鑑」，找外型亮眼、身材火辣女子擔任「面交車手」行騙，檢警收網陸續逮十三人，其中黃姓金主落網前為取得偵查內容，找范姓律師擔任已落網陳姓女友委任律師，藉此刺探偵查秘密，檢方今年四月搜索事務所，命范以十五萬元交保，近日依洩密罪起訴。

檢警調查，廿六歲黃姓男子出資，在台中七期精華區成立兩處愛情詐欺機房，向有經濟能力的成年男子行騙，該團先由男成員偽裝後依教戰手冊向被害人行騙，再找外型姣好女公關擔任面交車手，其中一名涉案女公關是曾上綜藝節目的廿八歲江姓女網紅。

檢警去年九月開始收網，先逮捕黃男陳姓女友等人，陳女等六人遭羈押禁見，黃得知後為免自己被鎖定，找卅九歲范姓律師擔任陳女委任律師，了解檢警辦案方向。

范涉嫌透過羈押庭、律見、借提等機會，將檢警掌握的被害人數、金額、未到案被告姓名，檢警已掌握共犯使用車輛車牌、陳女已認罪等偵查資訊，以電話或通訊軟體方式透露給黃。

黃再將相關訊息轉告其他共犯，告知「已得知到案共犯供述內容，現在投案沒用」、「到時被抓統一一套說法」。

檢警隨後拘提黃到案、聲押獲准，透過數位採證黃手機、筆電，發現相關被害人一覽表等事證，循線查出范姓律師涉嫌洩密，今年四月搜索范事務所；范坦認涉案，檢方以十五萬元交保，偵結後依洩密罪起訴。

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