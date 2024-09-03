桃警刑求少年 1不起訴2從輕量刑

桃園市黃姓少年謊稱涉入虛構的擄人勒贖案，接受警方調查時遭桃園警分局武陵派出所三員警持電擊槍、鐵製印台毆打，甚至逼脫褲，少年渾身傷；三警事後被送辦，檢方認為少年坦承謊報、誤導辦案，考量員警偵辦重大刑案、擔心被害人安危才犯錯，建請對王姓、鄭姓員警從輕量刑併予以緩刑，李姓員警獲不起訴。

有律師認為，遭起訴二警雖認罪且與少年和解，符合緩刑要件，但依公務員假借職務權力犯傷害罪、兒少法規定，皆須加重其刑至二分之一；另獲不起訴的李警有無共犯之意，也有討論空間。

檢方調查，十七歲黃姓少年今年二月打電話報案，稱參與了虛構的擄人勒贖案，同晚武陵派出所員警發現少年經過，徵得同意後請其進所釐清案情。

王姓巡佐、鄭姓警員及李姓警員偵詢時，認為少年供述不實、誤導辦案，心生不滿，王涉持電擊槍、鐵製印台及警棍毆打，鄭則徒手打頭及持警棍戳擊，李則以腳踹腿，少年身上多處受傷，王還命令少年下跪，並要求脫褲。

少年事後提告，偵查中坦承謊報，且提供警方錯誤資訊；黃父事後陪同少年驗傷、洽談調解事宜，得知兒子謊報、誤導警方，表明無意再追究。

檢方認定，王涉犯傷害及強制罪、鄭涉犯傷害罪，二人坦承犯行，已賠償和解，少年也表示不追究；考量二警偵辦重大刑案，擔心被害人安危心急犯錯，經教訓無再犯之虞，向法院聲請簡易判決，建請從輕量刑併予緩刑。

李出腳踹少年小腿，檢方認為力道非鉅，李也未全程在場，難認與另二警有行為分擔之意，因此不起訴。