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市民廣場違規設攤 台中男拒繳36萬罰金 聞管收速繳

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市民廣場是知名景點，不過常有攤商心存僥倖、占草地違規設攤，其中劉姓攤商是違規最大戶，從2022年起被開罰73次，累積金額達36萬多元卻拒繳，行政執行署台中分署上月中旬強制執行，劉佯稱要帶執行人員查封販售玩具小物、貨車，不料竟召來友人接應離開，執行人員直接上門找人，通知劉男再不配合將拘提、管收，劉火速在上周繳清罰款且承諾不再違規。

台中市民廣場假日遊客多，常有違規設攤販售氣球、玩具等小物，市府建設局指出，今年共開罰109件，其中26件是這次強制執行的劉姓攤商（48歲），累積73次，從2022年9月開始設攤，被開罰金額從1200元到6000元不等，累積逾36萬元。

市府為杜絕違規設攤亂象，建設局、法制局與行政執行署台中分署等機關，數度召開專案會議研商解決對策及執行流程，針對劉姓攤商，列為首要執行目標。

台中分署今年8月19日率市府建設局、法制局、轄區員警等專案執行小組成員，前往劉男住所地、可能出沒地點執行。劉男見執行人員，假意允諾將所販售的玩具小物、名下車輛交給執行人員查封，後續卻在未徵得執行人員同意，快步由友人接應後離去，明顯拒絕配合執行。

台中分署以「隱匿應供強制執行財產」為由，發文要求劉姓攤商履行繳納義務，如仍拒絕，必要時將向法院聲請拘提及管收，劉擔心遭管收，8月23日到分署協談清償方案，表示不敢再違規擺攤，8月28日繳清全數罰款。台中分署表示，會與市府相關單位持續合作，守護市民休憇品質。

強制執行 攤商 行人

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