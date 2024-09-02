女當年偷嘗禁果墮胎 20年後告前男友性侵、嬰靈騷擾

彰化縣一名女子廿年前還是大學生時和男友偷嚐禁果而懷孕，女子後來為了不中斷學業而墮胎，但後來兩人仍分手，女子今年卻提告前男友當年性侵，甚至讓她懷疑有嬰靈跟隨去收驚，成為多年揮之不去的陰影，不過前男友否認性侵，彰化地方法院法官以沒有足夠證據證明男方性侵，且兩人後來還交往多年，判男方無罪。

判決書指出，女子指控前男友於2004年趁她到男方家過夜時，違反她的意願強行脫掉她的衣褲，無視於她想推開男方，要跟她發生性行為，她見已無法抵抗，而要求前男友要戴保險套避孕，但前男友卻說戴保險套會影響性快感而拒絕，害她後來懷孕，因當時還是學生，不得不在懷孕6周時去墮胎。

女方說，前男友第一次違反她的意願發生性關係是在她住處，當時男方還不顧她正在發燒身體不舒服，硬上得逞，還變態的把精液射在她臉上，更不願帶保險套，前男友甚至生氣說這樣會影響他的快感，都沒考慮到她若懷孕，可能就得因此中斷學業，被迫改變人生規劃，她也曾質問男方「你知道自己在做什麼嗎，你知道非同意就算強制性交嗎」。

不過，男方否認犯行表示，他和女方從2002年交往到2008年，兩人發生性行為時，前女友並沒有推開他，也沒有抵抗，後來女方懷孕又墮胎，他在臉書對話中都沒反駁女方指控，是因他知道女方脾氣，若越解釋她脾氣會越上來，他也曾為女方墮胎的事道歉過，但他並沒有性侵前女友。