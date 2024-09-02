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稱建設公司負責人「地產蟑螂」 竹市議員劉崇顯挨告妨害名譽判無罪

中央社／ 新竹市2日電

民進黨新竹市議員劉崇顯去年9月以媒體報導內容稱新竹市工策會委員、建設公司負責人張嘉綸曾遭控是路霸地主、地產蟑螂，挨告妨害名譽。新竹地方法院判劉崇顯無罪，可上訴。

劉崇顯去年9月在臉書（Facebook）發文質疑「2023竹塹特產節-米粉摃丸篇」活動第一個攤位竟是「新竹市不動產仲介經紀商業同業公會」，引發議論，之後1名臉書帳號「張嘉綸」留言稱「你就是第一個要被罷免的對象」。

劉崇顯之後在臉書發文指這名「張嘉綸」為美嘉綸建設公司負責人，112年3月獲聘新竹市工策會委員，並先後在臉書、電視節目上舉出媒體報導內容，指張嘉綸曾被指控是路霸地主、地產蟑螂，引發張嘉綸到新竹地方法院自訴劉崇顯妨害名譽。

新竹地院今年1月駁回張嘉綸自訴案，張嘉綸提起抗告，高等法院今年3月裁定發回重審。新竹地院上月判劉崇顯無罪，全案可上訴。

判決書指出，劉崇顯在臉書、政論節目中所提及張嘉綸設置障礙物，並要求鄰屋屋主高價收購土地之事，廣經新聞記者報導，可認劉崇顯之陳述已有相當依據，而非憑空隨口杜撰，難認劉崇顯有誹謗之故意。

判決書表示，張嘉綸為新竹市工策會委員，工策會受市府每年鉅額補助，工策會委員之言行、舉止，與公共事務之廉正性、純潔性、信賴性攸關，劉崇顯的評論除難認有公然侮辱之故意外，也應認屬刑法「以善意發表言論，對於可受公評之事，而為適當之評論者，不罰」之情形。

對此，劉崇顯今天在臉書發文指出，未來會持續要求市府對爭議人選的任用要審慎為之。

妨害名譽 新竹 蟑螂

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