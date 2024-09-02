少年衝動砍死父親裝潢行前員工 同事丟煙灰缸涉重傷害未遂…移審收押

新北淡水區裝潢公司陳姓老闆，和前員工李姓男子，因報酬分配爆發肢體衝突，李男遭陳老闆持鐵棍刺傷、張姓同事拿煙灰缸砸臉，隨即被老闆17歲兒子（少年法院審理中）持摺疊刀刺破心臟，大量出血死亡。羈押中的張男遭依重傷害未遂起訴。士林地方法院今下午開移審庭，張男稱自己沒賺什麼錢，根本沒有能力逃亡，希望交保。法官諭知，張男收押、解除禁見。

士檢今起訴指出，今年5月5日晚上10時許，雙方商談報酬分配，李男帶開山刀搭車到淡水的員工宿舍客廳，現場有陳男、陳男女友、陳男兒子，及張姓等三名員工，李、陳2人無法達到共識，爆發激烈衝突，李男拿出開山刀，抽離刀鞘時，陳男起身拿鐵棍，戳、 刺李男身體，張姓員工涉重傷害，拿起茶几上煙灰缸丟李男，力道之大導致煙灰缸當場破裂成碎片，李男頭痛無法反擊。

這時，陳男兒子另行起意，涉持刀刃長度約9公分、寬度約2公分的折疊刀，刺擊李男心臟、背部13刀，導致左心室破裂、 左側肺葉撕裂傷。翁姓員工見狀打電話報案將李男送醫，隔天凌晨2時許，因左脅銳器傷，穿透左心室壁造成心臟損傷及大量出血死亡。

陳男身為父親，涉頂替兒子的殺人罪，一度被羈押後交保，張男則是遭羈押獲准。士林地檢署今偵結，依傷害、頂替罪起訴陳男，張男則起訴重傷未遂罪嫌。少年部分則由士林地方法院少年法庭審理中。

全案今起訴，張男移審法院，稍早張男當庭稱，案發後有回去公司，詢問是否還要繼續工作，他沒有想逃亡。