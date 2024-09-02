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少年衝動砍死父親裝潢行前員工 同事丟煙灰缸涉重傷害未遂…移審收押

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北淡水區裝潢公司陳姓老闆，和前員工李姓男子，因報酬分配爆發肢體衝突，李男遭陳老闆持鐵棍刺傷、張姓同事拿煙灰缸砸臉，隨即被老闆17歲兒子（少年法院審理中）持摺疊刀刺破心臟，大量出血死亡。羈押中的張男遭依重傷害未遂起訴。士林地方法院今下午開移審庭，張男稱自己沒賺什麼錢，根本沒有能力逃亡，希望交保。法官諭知，張男收押、解除禁見。

士檢今起訴指出，今年5月5日晚上10時許，雙方商談報酬分配，李男帶開山刀搭車到淡水的員工宿舍客廳，現場有陳男、陳男女友、陳男兒子，及張姓等三名員工，李、陳2人無法達到共識，爆發激烈衝突，李男拿出開山刀，抽離刀鞘時，陳男起身拿鐵棍，戳、 刺李男身體，張姓員工涉重傷害，拿起茶几上煙灰缸丟李男，力道之大導致煙灰缸當場破裂成碎片，李男頭痛無法反擊。

這時，陳男兒子另行起意，涉持刀刃長度約9公分、寬度約2公分的折疊刀，刺擊李男心臟、背部13刀，導致左心室破裂、 左側肺葉撕裂傷。翁姓員工見狀打電話報案將李男送醫，隔天凌晨2時許，因左脅銳器傷，穿透左心室壁造成心臟損傷及大量出血死亡。

陳男身為父親，涉頂替兒子的殺人罪，一度被羈押後交保，張男則是遭羈押獲准。士林地檢署今偵結，依傷害、頂替罪起訴陳男，張男則起訴重傷未遂罪嫌。少年部分則由士林地方法院少年法庭審理中。

全案今起訴，張男移審法院，稍早張男當庭稱，案發後有回去公司，詢問是否還要繼續工作，他沒有想逃亡。

法官諭知，張男涉犯重傷害未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大，涉犯最輕本刑五年徒刑以上之罪，且有逃亡之虞，諭知收押，但解除禁見。法官指出，全案會盡速開庭，定9月19日上午10點30分行開庭行準備程序。張男則稱，爸媽年紀都大了，收押結果不用通知他們，擔憂他們受不了。

新北淡水一間裝潢公司陳姓老闆，疑因工程款與前員工李男爆發糾紛，涉嫌替兒子頂罪殺人罪，警方封鎖現場蒐證。記者曾伯愷／翻攝
新北淡水一間裝潢公司陳姓老闆，疑因工程款與前員工李男爆發糾紛，涉嫌替兒子頂罪殺人罪，警方封鎖現場蒐證。記者曾伯愷／翻攝

殺人 淡水 老闆

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