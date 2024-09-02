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拍賣走私毒品涉案動力舢舨 喊價51次28萬1000元拍定

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案小貨車和動力舢舨，分別以7萬1000元、28萬1000元拍定，拍賣所得將交基隆地檢署依法處理。

基隆地檢署偵辦走私毒品案，今年7月間查扣涉案的中華棚式小貨車，以及漁順66號動力舢舨，委由宜蘭分署拍賣，今天在地檢署1樓舉辦拍賣會，共有13組買家到場。

宜蘭分署表示，小貨車2011年3月出廠，排氣量為1299CC，里程數17萬2503公里，除欠繳交通罰鍰1000元，沒有欠繳牌照稅、燃料費情形。駕駛座車窗在被查緝時遭擊破，車身也有輕微刮傷，但仍適合作為載送貨物使用。

拍賣前半小時開放民眾查看車況，不少潛在買家實地查看，作為出價參考。拍賣官喊價19次才落槌，以7萬1000元拍定。買家表示，因為貨車現況還可以，用這個價格標到相當划算，整理後用來載貨。

漁順66號動力舢舨噸位0.72噸，船況良好，配備鈴木舷外機、船用GPS 衛星導航儀、電瓶、油箱。舢般因涉及運送違禁品，拍賣後漁業執照依規定將扣照1年，但不影響買氣，歷經51次喊價才以28萬1000元拍定。

宜蘭分署表示，毒品戕害國人健康，檢察官查扣涉毒犯罪工具後，囑託執行分署拍賣「變現」，有如打擊毒品犯罪、維護社會安定最後一哩路。宜蘭分署將持續貫徹政府反毒政策，執行各地檢署囑託拍賣的扣押物。

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法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案動力舢舨以28萬1000元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案動力舢舨以28萬1000元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案動力舢舨以28萬1000元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案動力舢舨以28萬1000元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案動力舢舨以28萬1000元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案動力舢舨以28萬1000元拍定。圖／宜蘭分署提供

法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案小貨車以7萬1000元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案小貨車以7萬1000元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案小貨車以7萬1000元拍定。圖／宜蘭分署提供
法務部行政執行署宜蘭分署今天拍賣檢方偵辦走私毒品案，扣押的涉案小貨車以7萬1000元拍定。圖／宜蘭分署提供

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