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新北弱勢家庭父子雙雙陳屍臥室 次子無法回答問題

狗未繫繩亂吠害人跌倒引發氣喘 飼主判賠3萬元

中央社／ 彰化2日電

洪男未繫牽繩帶4隻狗散步，其中1隻跑到蘇女繫繩的犬隻前互吠，蘇女要將狗拉開，卻不慎被繫繩絆倒受傷而引發氣喘彰化地院近日審結，洪男依過失傷害罪處罰金新台幣3萬元。

台灣彰化地方法院判決書指出，洪男今年初未繫繩帶4隻犬隻散步，當時蘇女也在該處遛狗；其中1隻犬隻隨即奔至蘇女飼養的犬隻前，2犬發生互吠情形。

蘇女為避免2犬繼續打鬥，以繫繩拉開其犬隻，過程中被繩子絆倒，導致右側膝部挫傷、左側踝部挫傷等，並誘發輕度間歇性氣喘，自行就醫。

洪男雖坦承沒有繫牽繩，但矢口否認有過失傷害犯行，其辯稱去買早餐時，狗跟著他出來，後來蘇女的狗先叫，其中1隻狗就衝過去互吠，他跟著過去阻止，沒看到告訴人跌倒。

蘇女則說，1隻狗朝她的狗衝過來，2犬開始互咬打架，她想要拉開但拉不動，因她有繫牽繩，造成她在拉扯過程中絆倒，左腳扭到並跌坐地上無法起來，還導致她氣喘發作；對方有在旁邊喝止，之後才帶著4隻狗離開現場，她自行慢慢起來。

法官審酌，被告未確實使用繩子或適當方式對其犬隻加以看管，使其犬隻衝向告訴人的犬隻，而有互相攻擊行為，告訴人為避免犬隻相互攻擊而遭牽引繩絆倒，被告所為顯有不該。

洪男犯後僅坦承未繫繩看管犬隻，否認蘇女因此跌倒受傷，雖有意和解，但蘇女認為洪男說謊，無意調解。彰化地方法院依洪男犯過失傷害罪，處罰金新台幣3萬元，可易服勞役。全案可上訴。

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