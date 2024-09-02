親信以林姿妙秘書名號詐財判刑12年 又有被害人告發再起訴

前宜蘭縣公共造產專員許智信因支援縣長室，對外以宜蘭縣長林姿妙秘書名號，向17人詐騙新台幣6500萬元遭判12年徒刑，法院審理時又有被害人告發遭詐騙，檢方偵查後起訴許智信。

宜蘭地檢署起訴書指出，許智信於民國109年2月10日起至去年9月29日，受宜蘭縣政府聘用擔任公共造產僱用專員等職務，辦理縣府公共造產相關業務，負責了解公共造產對地方造成影響民情即時回報，而具有法定職務權限公務員。

起訴書指出，許智信之後又因支援縣長室基層服務業務，對外彰顯為林姿妙秘書、助理，代表林姿妙聯繫、瞭解基層，並參與宜蘭縣境內活動反映民眾訴求。

起訴書指出，許智信於去年3月20日至9月13日，向張姓被害人佯稱縣府有辦公室物品、離島物資等小型採購標案，不對外招標可私下承攬，致張姓被害人陷於錯誤，將錢財交付給許智信，或匯款至許智信指定帳戶。

檢方表示，扣除已返還的新台幣141萬元，許智信犯罪所得共568萬5000元，直至許智信去年9月28日無故曠職失聯，張姓被害人才知受騙，向警方報案，檢方日前偵查終結，依貪污治罪條例罪嫌，起訴許智信。

至於提供帳戶同案被告許智信的胞姊許女及游姓女友則否認犯行，檢方認為，無法排除2人所辯基於姊弟和男女朋友關係，因信任許智信從帳戶領款後交給許智信，難認有利用職務上機會詐取財物犯行，予以2人不起訴。

許智信目前在押中，先前詐騙17人共6500萬元，宜蘭地方法院7月26日依貪污治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物罪」、共10罪，以及詐欺取財罪、共7罪，判處併定應執行有期徒刑12年，褫奪公權5年。許智信已提上訴。