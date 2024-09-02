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烤肉醉倒下面突來一陣暖流醒來褲子被脫...男驚覺被性侵

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔣姓男子約A男等4名好友到他家烤肉，A男因不勝酒力醉倒，迷糊中被攙扶進房間，突然感覺下面「暖暖的」，驚醒後才發現疑遭蔣男用嘴性侵，嚇得奪門而出，驗傷後對蔣提告，法院審理後，認定蔣男性侵，一審判3年6月，上訴後蔣與對方和解，從輕改判2年，緩刑5年。可上訴。

判決指出，A男2021年9月中秋節前夕到蔣男家中烤肉，席間幾個人猛灌威士忌、龍舌蘭等烈酒，A男因不勝酒力醉倒，直到隔天凌晨4時許才醒來。

但A男酒醒後，發現自己被扶進蔣男房間，他回想醉酒經過，發現醉倒時下面曾經感到「暖暖的」有溫度，且褲子還被脫掉，蔣男則躺在旁邊，驚覺自己遭性侵後，隨即奪門而出，到醫院驗傷後對蔣提告。

高雄地院審理時，蔣男辯稱兩人是炮友，兩人早在同一張床上發生過關係，當時他是感覺雙方有默契，趁著對方有意識時摸他、吻他，A男也都沒有反抗，兩人算是合意並沒有強迫。

但法官依據在場人證詞，發現A男進到房間時已經爛醉，是靠著蔣男跟另一名女友人攙扶才進到房間，且依據A男在警詢、偵訊、審理證詞，當天凌晨他就因酒醉失去意識，已達酒醉不能抗拒程度，應無合意可能。

法官認定蔣男當時違反A男意願與他發生關係，依趁機性交罪判刑3年6月；蔣男不服再上訴，高雄高分院審理後，考量蔣男已跟A男和解，並全數賠償和解金，若維持原判刑度量刑過重，撤銷改判2年，另宣告緩刑5年。可上訴。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

性侵 房間 提告

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