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外遇賠償「價目表」再刷新 他綠帽戴了20年討到1間房

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

黃姓男子和徐姓女子2003年離婚後又復合同居，前幾年徐女和黃男坦承她曾在離婚前出軌，為了安撫黃男，兩人2年前簽下協議，約好將借名登記在親友名下的房屋移轉給黃，結果徐卻將房子偷偷賣掉，黃男不滿，認為徐女違反協議，告她索賠1080萬元，法院審理後，認為徐女應依協議內容賠償，扣除抵押債務後，仍要賠給黃男508萬元。

判決指出，黃男、徐女30多年前結婚，2003年間，兩人因感情不睦離婚，事後又復合同居，但並未重新結婚，幾年前，徐女突然向黃男坦承她曾在還沒離婚前出軌，兩人攤牌後，徐女表明願將一間借名登記在親友名下的房子送給黃男當補償，並於2022年5月簽下協議書。

事後黃要求徐女依協議書內容將房產移轉登記給他，結果訴訟期間，黃卻發現徐女早將該間房子以1080萬元出售，他不滿徐女違反兩人當初協議偷偷脫產，且借名登記的親友明知該屋有債權問題，仍對外出售，氣得對徐女及徐的親友提告，要求賣房所得的1080萬元都要賠償給他。

橋頭地院審理時，徐女反駁，稱該屋出售金額就達1000萬元，不符合一般侵害配偶權的損害賠償金額，拒絕賠償黃男該筆錢。

但法官認為，黃男、徐女確實於2年前簽下協議，約定徐女出售該間房子後，扣除稅捐、代書等必要費用後，剩下金額都要作為徐女出軌的補償。

法官認定，該間房屋雖有設定第一、第二及第三順位抵押權，但第三順位抵押權約450萬債權設定時，已經是黃男與徐女簽立協議之後，若再扣除第三順位抵押權清償後餘額，恐影響黃男精神慰撫金數額。

法官依據兩人當初簽下協議內容，認為徐女以1080萬元出售該間房屋後，清償第一、第二順位債權後，再加上代書、房仲等必要費用後仍剩餘508萬9047元，徐女應依兩人協議內容，賠償黃男該筆錢，至於借名登記的親友則免負賠償責任。

高雄徐姓女子向黃姓前夫坦承離婚前出軌，徐與黃簽下協議願拿一間房當賠償，法院最後讓黃男成功討到高額賠償。示意圖／Ingimage
高雄徐姓女子向黃姓前夫坦承離婚前出軌，徐與黃簽下協議願拿一間房當賠償，法院最後讓黃男成功討到高額賠償。示意圖／Ingimage

出軌 房子 離婚

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