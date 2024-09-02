繼父騙7歲童張嘴「吃棒棒糖」 母知情：不要說出去

郭姓男子4年前在住處誘騙7歲繼女「吃棒棒糖」，藉機讓女童替自己口交得逞，女童母親得知後還叫她先不要講。情境示意圖／Ingimage 郭姓男子4年前在住處誘騙7歲繼女「吃棒棒糖」，藉機讓女童替自己口交得逞，女童母親得知後還叫她先不要講，否則「爸爸會被抓去關」，女童事後向學校老師反映，郭的犯行曝光，最高法院依加重強制性交罪判7年5月徒刑定讞。

郭2019年和女童、女童母親住在新北市，他2020年11月23日晚間至隔日凌晨，利用和女童睡在同一房間的機會，將熟睡的女童叫醒，謊稱要給女童吃棒棒糖，騙女童張開嘴巴，再趁機將自己的生殖器官塞入女童口中。

女童表示不想再吃所謂的「棒棒糖」，想要回去睡覺，但郭仍不罷手，再度性侵女童得逞。郭否認犯行，供稱他當晚和朋友喝酒結束後回到臥室，聽到睡在地上的女童說夢話，他就先幫女童蓋棉被，那時女童母親進來，女童就說「哥哥叫我吃雞雞」，他叫女童母親看自己沒有勃起，「我怎麼可能叫女童吃雞雞」，他因覺得被誤會而生氣，就去廚房後面抽菸。

女童作證指出，郭不是自己的爸爸，郭要求她在外面叫爸爸，在家裡面叫「哥哥」，案發當晚她的眼睛被棉被摀住，爸爸要求她張開嘴巴，說要給她吃棒棒糖，但她吃的時候感覺有一點點熱熱的，爸爸還問她是什麼味道，之後又叫她吃第二次，她就說不想再吃了。

女童指出，事後母親問了3次「剛剛你們在幹嘛」，之後叫要她先不要說出去，「如果講的話爸爸會被抓去關」，她上學午休時間仍像輔導老師說，老師再告訴社工阿姨。

法院認為郭犯罪事證明確，身為女童繼父卻侵害女童性自主個人法益，目前女童已被安置於適當處所，而郭從事鐵工，犯後否認犯行，未能取得被害人諒解等，一、二審依法判刑7年5月，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。