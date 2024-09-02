濫用閱卷權疑洩密給愛情詐騙機房主嫌 台中律師遭訴

長者在過世前預先處置財產，或為節稅，或是獨愛特定子女而贈與，儘管這類贈與子女無權置喙，但長者過世後難免成為子女之間繼承遺產時，因公平性而心生芥蒂。高雄一戶人家父親有十多筆土地房產、股票與現金，父親在過世前2年，兩度贈與長子220萬元，第二次贈與沒多久就去世，結果次子不滿父親不公，對哥哥、弟弟與母親提告，要求把這440萬元也列入遺產計算，因為民法有規定過世前2年的贈與，要視為遺產，但卻被法官駁回官司吞敗...

2024-09-02 11:30