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濫用閱卷權疑洩密給愛情詐騙機房主嫌 台中律師遭訴

中央社／ 台中2日電

台中檢方去年9月間偵辦愛情詐騙集團案，集團主嫌到案前就事前掌握偵查內容，經檢方查出范姓律師在為其他集團成員辯護時，涉嫌將閱卷所得相關資訊洩漏給集團，檢方偵辦後日前依洩密罪嫌起訴。

台中地檢署今天表示，檢方於民國112年9月間，指揮專案小組破獲位於台中市七期豪宅區的「愛情機房」詐騙集團犯罪組織案，於偵辦期間發現，集團主嫌於到案前，就事前掌握專案小組的偵查資訊，疑有人員涉嫌洩密。

經檢方深入調查發現，范姓律師利用擔任在押集團成員辯護人身分，將羈押審查程序閱卷所得資料，及律見在押被告所得資訊等偵查中應秘密事項，違法提供給未到案的集團主嫌，讓其他集團成員得以掌握檢警調偵辦內容，並預先因應躲避追緝。

檢方於今年4月10日，指揮法務部調查局台中市調查處，持搜索票搜索范姓律師事務所，查扣手機等證物，並通知范姓律師到案釐清案情。

檢察官複訊後，認定范姓律師涉嫌洩漏國防以外秘密犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，諭知以新台幣15萬元交保；全案經檢察官偵辦後，認定范姓律師所為實屬非法濫用閱卷權，進而妨礙刑事司法偵查，日前全案偵結依洩密罪嫌起訴。

律師 愛情 詐騙集團

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