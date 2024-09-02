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想到成人監服刑被拒絕 明陽中學2受刑人竟放火燒牢房

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄明陽中學服刑的林姓、彭姓男子不滿申請轉移至成人監獄服刑遭拒，去年10月20日晚間10時許，在寢室「放火」鬧房，直到管理員到場後，兩人才潑水滅火，橋頭地院審理後，依放火罪判兩人2年8月、2年4月，兩人不僅成功達成移監願望，刑期還獲得延長。

位於高雄燕巢的明陽中學收容未成年的重刑犯，林男、彭男因涉入賭博、毒品等案件，於未成年時被判刑入監，但成年後刑期仍未服滿，兩人去年申請移轉至成人監獄服刑，但未獲陽明中學准許。

林男、彭男不滿校方駁回移監申請，合謀「鬧房」博取校方重視；去年10月20日晚間22時17分許，同為室友的林男、彭男合謀，先將床板、衛生紙、雜物堆到寢室廁所處，隨後拿違規私藏的打火機點火。

兩人見火勢被引燃，還將寢室電視丟進火堆裡助燃，濃煙從寢室窗戶竄出，警報器大響，驚動校方的管理人員，管理員趕到現場後，隨即與林男、彭男潑水滅火，火勢約在20分鐘後撲滅，但寢室已被燒到焦黑，事後兩人被依放火罪移送法辦。

橋頭地院審理時，兩人均坦承在房內縱火，法官痛斥林男、彭男僅因不滿學校拒絕移轉至成人監獄執行刑期的請求，就在房內放火鬧房，還丟入電視機助燃火勢，讓校內其他收容人陷入危險境地。

不過法官考量兩人已賠償校方損失，且在管理員抵達後就撲滅火勢，犯後態度尚稱良好，依放火罪判兩人2年8月、2年4月，目前兩人不僅成功移轉至高雄二監、台南監獄服刑，再加上放火罪，預估會在成人監再待一陣子。

明陽中學林姓、彭姓收容人不滿申請移監被拒，深夜在寢室放火，兩人不僅成功達成移監願望，刑期還獲得延長。記者張議晨／攝影
明陽中學林姓、彭姓收容人不滿申請移監被拒，深夜在寢室放火，兩人不僅成功達成移監願望，刑期還獲得延長。記者張議晨／攝影

成功 未成年 監獄

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