市民廣場違規設攤罰30萬...台中男拖2年不繳要管收全繳
台中市民廣場鄰近勤美商圈是知名景點，不過經常有攤商心存僥倖、違規設攤，其中劉姓攤商已從2022年起被開罰73次，累積金額達30萬元仍拒不繳納，屬於違規攤商遭開罰的第一名，行政執行署台中分署在上月中旬強制執行時，劉佯稱要帶執行人員查封販售玩具小物、車輛，但卻趁機由友人接應離開，執行人員發文通知，若劉再拒絕配合，將拘提、管收，劉才在上周全額繳清罰款。
台中市民廣場經常有攤商見假日遊客眾多，違規設攤，販售氣球、玩具等小物，其中劉姓攤商（48歲）從2022年9月間開始，即在該處違法設攤，已陸續被開罰1200元、3600元、6000元等金額的罰單，但仍拒不繳納，迄今已累積73張罰單，金額達30萬餘元，也是在市民廣場違規設攤遭開罰的第一名。
市府為杜絕此一違規設攤亂象，建設局、法制局與行政執行署台中分署等機關，數度召開專案會議研商解決對策及執行流程，針對劉姓攤商列為首要執行目標。
台中分署在今年8月19日帶領市府建設局、法制局、轄區員警等專案執行小組成員，前往劉男住所地、可能出沒地點現場執行。
劉男見執行人員，原假意允諾將所販售玩具小物、名下車輛交予執行人員查封，後續卻於導引執行人員前往物品放置點時，在未經徵得執行人員同意下，快步由友人接應後離去，態度不佳，明顯拒絕配合執行。
台中分署在同年月20日，以「隱匿應供強制執行財產」為由，發文命劉履行繳納義務，如仍拒絕，必要時將向法院聲請拘提及管收，劉擔心遭管收，同年月8月23日，施到分署協談清償方案，表示不敢再違規擺攤，同年月28日已將罰款繳清。
台中分署表示，未來將持續與建設局、法制局等機關通力合作，共同為有效嚇阻違規攤販，還給市民及旅客舒適、安全的市民廣場遊憩環境，盡一分心力。
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