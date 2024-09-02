台中律師洩密愛情詐騙機房...檢方偵結起訴具保15萬
台中市范姓律師涉嫌在去年間洩密給經營「愛情詐騙機房」的犯罪組織，台中地檢署發現，偵辦期間，集團共犯能事前掌握專案小組偵查資訊，擴大追查後查出范姓律師涉案，全案在今年4月間搜索後，命范以15萬元交保，全案偵結，依洩密罪起訴范。
台中地檢署檢察官謝孟芳檢察官偵辦「愛情機房」詐騙集團犯罪組織，去年9月間指揮專案小組，破獲位於台中市七 期豪宅區的「愛情機房」詐騙集團犯罪組織案，偵辦期間發現，集團主嫌到案前能事前掌握專案小組的偵查資訊，疑有人員涉嫌洩密情事，進一步擴大追查洩密來源。
檢警深入調查後發現，范姓律師利用擔任在押集團成員的辯護人身分，將羈押審查程序閱卷所得資料，及律見在押被告所得資訊等偵查中應秘密事項，違法提供給未到案的集團主嫌，讓其他集團成員得以掌握檢警調偵辦內容，並預先因應躲避追緝。
檢方在今年4月10日指揮調查局台中市調處，持法院核發搜索票搜索范姓律師事務所，查扣iphone手機等證物，並通知范姓律師到案釐清案情，訊後命以15萬元交保。
台中地檢署認定，范姓律師利用擔任詐團成員辯護人機會，將其獲知偵查程序中應秘密事項非法洩漏給集團上層共犯，涉犯非公務員洩漏業務上知悉國防以外祕密罪嫌，偵結起訴。
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