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這款母親！醉毆8歲女兒還逼脫光趕出門 公訴不受理原因曝

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名母親酒後不滿8歲女兒沒顧好弟弟，持鐵棍、鐮刀教訓她，畫傷其手部，還不顧初冬深夜要她脫光衣物，並趕出家門，女童隨後被發現通報，檢方依傷害罪將女童母親起訴，但法院審理期間，女童撤回告訴，近日依法判決公訴不受理。

判決書指出，該名8歲女童去年11月底與胞弟出去玩，弟弟手指遭芒草割傷，女童母親晚上指責女童沒顧好弟弟，拿鐵棍教訓打傷女童頭部，又持鐮刀劃傷女童手指，並稱女童身上衣物都她買的，要女童把衣物全脫掉後，將女童趕出家門。

由於，女童一絲不掛的被趕出家門，無處可去便躲進住家附近的小學，被住在學校宿舍的老師遇見，老師趕緊拿衣服給女童穿，經詢問女童，並檢視其傷勢發現，其右臉頰紅腫、後腦勺明顯腫起、手指也受傷，通報校方後報警，緊急安置女童。

檢警介入偵辦認為，女童母親手持鐵棍毆打造成女童頭部鈍傷，並以鐮刀割傷女等行為，已逾越保護、教養未成年人的社會目的，應認其主觀上具有傷害的故意，南投地檢署檢察官因此以家庭暴力的傷害案件，依法將女童母親提起公訴。

但因傷害罪屬告訴乃論，告訴人得在第一審辯論終結前得撤回其告訴。又告訴經撤回者，應諭知不受理之判決。而在南投地院法官審理期間，女童經母親及親友央求下，由其他大人協助具狀撤回告訴，該院法官近日依法判決該件公訴不受理。

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★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

南投司法大廈。本報資料照
南投司法大廈。本報資料照
小孩被教訓示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
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傷害罪 南投 家庭暴力 母親

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