走私大陸24公噸牡蠣 國人吃下肚證據不足…進口商無罪

曾姓男子從大陸進口24公噸冷凍牡蠣，海關發現牡蠣單價偏低，追查發現稅則有誤，認為曾男及林姓下游業者違法進口，兩人也被雄檢依私運管制物品進口等罪起訴，但法院審理後，發現海關並未扣到牡蠣實物，無法認定該批牡蠣是否為管制物品，判兩人無罪。

檢調查出，曾男為屏東東港鎮一家水產品批發商，林男則為高雄下游批發商，前年9月間，曾男找上大陸福建省楊姓水產商，花費166萬餘元購入24公噸冷凍牡蠣。

依法冷凍牡蠣是進口管制品，不得私運來台銷售，曾男把進口報關的貨品名稱填寫為「FORZEN SALTED OYSTER MEAT（調制或保藏牡蠣）」，將冷凍牡蠣包裝成加工後的調製牡蠣入關。

隔年1月，曾男再把這批牡蠣以196萬餘元賣給林姓男子，林男再銷售給各市場攤販讓國人吃下肚，後來高雄關人員稽查發現曾男進口牡蠣單價過低，追查發現曾男申報不實，將案件移送調查局航高站偵辦。

檢調偵查時，曾男坦承進口的牡蠣放在與海水鹽度相同的鹽水保質避免腐壞，並非加工後的「調製牡蠣」；林男也坦承這批牡蠣販售給攤販，但他不曉得是管制品，兩人均被檢方提起公訴。