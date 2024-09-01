男子上網謊稱有錢可借貸 收取7500元利息花光吃官司

梁姓男子因缺錢花用涉嫌以網際網路散布可借貸5萬元假訊息，賴姓被害人信以為真，匯出7500元利息到指定帳戶後，遲遲未收到梁貸予款項，不甘受騙報警法辦、起訴。台南地院認為梁觸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑6月，案可上訴。

判決說，梁明知自己並無資力、無資金來源可貸款予他人，竟因缺錢花用，先於2022年11月4日中午12點，透過網際網路，在其所使用社群軟體IG帳號個人簡介欄，張貼「原車融資貸款、汽機車增貸。全省免費諮詢 融資顧問：梁」等內容，而以網際網路散布佯裝為有資力或資金來源得貸款予他人不實資訊。

賴姓被害人瀏覽內容後，將梁之LINE加為好友並聯繫貸款事宜，梁向賴佯稱可借貸5萬元，但需先支付利息7500元，賴陷於錯誤，應允支付7500元。梁於同日下午1點49分，另向不知情施姓男子（另經南檢不起訴處分）借用其名下郵局帳戶，並將帳戶資訊以LINE給賴。

賴依梁指示，於同日下午1點53分將7500元匯款至帳戶內，梁再指示施提領後並於同年月7日6點30分，在台南市東區某空地，向施收取款項，並花用殆盡。賴因未收受梁貸予款項，又屢次聯繫梁無著，才知受騙報警法辦、起訴。