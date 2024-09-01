快訊

胃發炎時不要吃香蕉！專科醫師告訴你最常見的家庭解方為何

小黨為何難撐過兩屆大選 民眾黨存活生機就在非藍非綠

低軌衛星通訊搶搭太空商機 台廠具備哪些強項？

男子上網謊稱有錢可借貸 收取7500元利息花光吃官司

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

梁姓男子因缺錢花用涉嫌以網際網路散布可借貸5萬元假訊息，賴姓被害人信以為真，匯出7500元利息到指定帳戶後，遲遲未收到梁貸予款項，不甘受騙報警法辦、起訴。台南地院認為梁觸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑6月，案可上訴。

判決說，梁明知自己並無資力、無資金來源可貸款予他人，竟因缺錢花用，先於2022年11月4日中午12點，透過網際網路，在其所使用社群軟體IG帳號個人簡介欄，張貼「原車融資貸款、汽機車增貸。全省免費諮詢 融資顧問：梁」等內容，而以網際網路散布佯裝為有資力或資金來源得貸款予他人不實資訊。

賴姓被害人瀏覽內容後，將梁之LINE加為好友並聯繫貸款事宜，梁向賴佯稱可借貸5萬元，但需先支付利息7500元，賴陷於錯誤，應允支付7500元。梁於同日下午1點49分，另向不知情施姓男子（另經南檢不起訴處分）借用其名下郵局帳戶，並將帳戶資訊以LINE給賴。

賴依梁指示，於同日下午1點53分將7500元匯款至帳戶內，梁再指示施提領後並於同年月7日6點30分，在台南市東區某空地，向施收取款項，並花用殆盡。賴因未收受梁貸予款項，又屢次聯繫梁無著，才知受騙報警法辦、起訴。

法官審酌，梁透過網際網路散播不實資訊以誘騙告訴人匯款，致告訴人受有財產損害，且因借用案外人施男名下帳戶，無端使案外人受有遭刑事訴追風險，所為實有不該；但念及被告終能坦承犯行，犯後態度尚可，因告訴人表示已與案外人達成和解並受償7500元，審酌告訴人受害金額尚屬非鉅，告訴人表示對此案無意見等一切情狀，量處其刑。　　　　　

梁姓男子涉嫌以網際網路散布可借貸5萬元假訊息，賴姓被害人信以為真，匯出7500元利息到指定帳戶後，遲遲未收到梁貸予款項，報警法辦、起訴。台南地院認為梁觸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑6月。圖／本報資料照
梁姓男子涉嫌以網際網路散布可借貸5萬元假訊息，賴姓被害人信以為真，匯出7500元利息到指定帳戶後，遲遲未收到梁貸予款項，報警法辦、起訴。台南地院認為梁觸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑6月。圖／本報資料照

利息 台南 網路

延伸閱讀

年領股息180萬為何還要上班？小師傅「四點原因」：規律生活的最大推力

肉償抵修車「樂極生悲」！人妻和工人車震衣衫不整慘死 驚人死因曝光

啦啦隊謝凱蒂「砸千萬投資」 借貸平台突收攤損失慘重

化工廠主管做im.B遭解雇 法官：頂多記大過公司要賠69萬

相關新聞

誤信偏方 487萬買犀牛角粉仍癌逝

台中市74歲林姓婦人和47歲蔡姓兒子在沙鹿區經營中藥行，卻非法販賣犀牛角研磨的粉末，以1兩50萬元高價賣給罹癌的何姓老翁...

走私大陸24公噸牡蠣 國人吃下肚證據不足…進口商無罪

曾姓男子從大陸進口24公噸冷凍牡蠣，海關發現牡蠣單價偏低，追查發現稅則有誤，認為曾男及林姓下游業者違法進口，兩人也被雄檢...

女友遭騷擾 高雄男出拳打爆雞排店老闆喪失嗅覺

高雄侯姓男子不滿蘇姓雞排店老闆常常騷擾他女友，4年將蘇男打到重傷，蘇喪失嗅覺，嚴重影響他的餐飲職業，法院審理後，一、二審...

注意！台中北屯警AI辨識抓假牌 31天抓91件全部送辦

酒駕、超速吊扣車牌，部分車主僥倖心態，上網購買假車牌懸掛，引發治安問題，台中市警局利用「即時車牌辨識系統」，加強巡邏、攔...

新北飼主違動保法 半年罰678萬元

新北違反動保法上半年開罰最多的為遛狗不牽繩疏縱案共95件、開罰40萬2000元，甚至還有流浪貓遭未繫繩比特犬咬死，動保處...

新北校園割頸案9月30日宣判 家屬心力交瘁盼司法還公道

新北校園命案震驚社會，新北地院少年法庭訂9月30日宣判。一直以來協助受害家屬的板橋區政顧問石一佑說，受害學生父母近期開完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。