女友遭騷擾 高雄男出拳打爆雞排店老闆喪失嗅覺

高雄侯姓男子不滿蘇姓雞排店老闆常常騷擾他女友，4年將蘇男打到重傷，蘇喪失嗅覺，嚴重影響他的餐飲職業，法院審理後，一、二審認定侯構成重傷害，判刑3年6月，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審仍判3年半。可上訴。

侯男不滿蘇姓鄰居長期騷擾他的女友，2020年3月29日晚間7時許侯遇到蘇男，侯為了女友與蘇男起口角，隨即抓起蘇的衣領推到牆上，並握拳朝蘇的臉部揮擊。

蘇男遭毆後當場鼻孔血流如注，自行就醫後，發現嗅覺盡失，即便吃藥、求診，仍聞不到美食香味，嚴重影響未來雞排店工作。

高雄地院審理時，侯辯稱出拳不重，不可能讓蘇男喪失味覺。但法官認為，侯當時用拳頭揮擊蘇男正臉，客觀上仍可預見恐造成蘇男造成重傷，不採信他說法。

高雄地院法官依據蘇男就醫紀錄等，認定他確實嗅覺受到影響，依重傷害罪判侯男3年6月徒刑，檢方認為量刑過輕上訴，被高雄高分院法官駁回。