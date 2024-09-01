快訊

高雄三井施工商場傳工安意外 吊塔掉落砸人1死1重傷

用鍋碗邊緣敲雞蛋？可能有2食安風險！專家教最安全打蛋法

柯文哲遭聲押禁見 昔力挺他的愛莉莎莎「貼全黑圖洩心情」

女友遭騷擾 高雄男出拳打爆雞排店老闆喪失嗅覺

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄侯姓男子不滿蘇姓雞排店老闆常常騷擾他女友，4年將蘇男打到重傷，蘇喪失嗅覺，嚴重影響他的餐飲職業，法院審理後，一、二審認定侯構成重傷害，判刑3年6月，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審仍判3年半。可上訴。

侯男不滿蘇姓鄰居長期騷擾他的女友，2020年3月29日晚間7時許侯遇到蘇男，侯為了女友與蘇男起口角，隨即抓起蘇的衣領推到牆上，並握拳朝蘇的臉部揮擊。

蘇男遭毆後當場鼻孔血流如注，自行就醫後，發現嗅覺盡失，即便吃藥、求診，仍聞不到美食香味，嚴重影響未來雞排店工作。

高雄地院審理時，侯辯稱出拳不重，不可能讓蘇男喪失味覺。但法官認為，侯當時用拳頭揮擊蘇男正臉，客觀上仍可預見恐造成蘇男造成重傷，不採信他說法。

高雄地院法官依據蘇男就醫紀錄等，認定他確實嗅覺受到影響，依重傷害罪判侯男3年6月徒刑，檢方認為量刑過輕上訴，被高雄高分院法官駁回。

全案上訴到最高法院後又撤銷，高雄高分院更一審認為侯出拳痛毆蘇男臉部，已構成重傷害，仍維持3年半徒刑。可上訴。

侯姓男子質疑蘇姓鄰居騷擾他女友，出拳把對方打到喪失嗅覺，被判刑3年半。圖／本報資料照
侯姓男子質疑蘇姓鄰居騷擾他女友，出拳把對方打到喪失嗅覺，被判刑3年半。圖／本報資料照

女友 最高法院 雞排

延伸閱讀

高雄三井施工商場傳工安意外 吊塔掉落砸人1死1重傷

南韓女團少女時代隊長太妍來高雄演出 數百名粉絲接機

高醫未取得優先議約權…高雄市立大同醫院換手經營 長庚：病人權益不變

精靈女王降落高雄！上百名鐵粉湧小港機場 爭睹「少女時代」太妍

相關新聞

誤信偏方 487萬買犀牛角粉仍癌逝

台中市74歲林姓婦人和47歲蔡姓兒子在沙鹿區經營中藥行，卻非法販賣犀牛角研磨的粉末，以1兩50萬元高價賣給罹癌的何姓老翁...

新北飼主違動保法 半年罰678萬元

新北違反動保法上半年開罰最多的為遛狗不牽繩疏縱案共95件、開罰40萬2000元，甚至還有流浪貓遭未繫繩比特犬咬死，動保處...

女友遭騷擾 高雄男出拳打爆雞排店老闆喪失嗅覺

高雄侯姓男子不滿蘇姓雞排店老闆常常騷擾他女友，4年將蘇男打到重傷，蘇喪失嗅覺，嚴重影響他的餐飲職業，法院審理後，一、二審...

注意！台中北屯警AI辨識抓假牌 31天抓91件全部送辦

酒駕、超速吊扣車牌，部分車主僥倖心態，上網購買假車牌懸掛，引發治安問題，台中市警局利用「即時車牌辨識系統」，加強巡邏、攔...

新北校園割頸案9月30日宣判 家屬心力交瘁盼司法還公道

新北校園命案震驚社會，新北地院少年法庭訂9月30日宣判。一直以來協助受害家屬的板橋區政顧問石一佑說，受害學生父母近期開完...

為應徵打電話問路…台南男近2小時才找到路 怒亮刀要對方補償

吳姓男子3月間為應徵工作，打電話到台南某公司詢問如何前往該公司，認接電話者未清楚指明路線，讓他花了近2小時，竟自褲袋取出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。