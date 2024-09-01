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注意！台中北屯警AI辨識抓假牌 31天抓91件全部送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

酒駕、超速吊扣車牌，部分車主僥倖心態，上網購買假車牌懸掛，引發治安問題，台中市警局利用「即時車牌辨識系統」，加強巡邏、攔檢時的查證，第五警分局在今年8月已查獲91件車牌異常案件，都依法送辦，其中有謝男無照駕駛，5年內被開罰8次，還懸掛假牌上路，警方依偽造文書罪送辦。

第五警分局加強假車牌查緝，利用掌上型行動電腦「即時車牌辨識系統」對轄內車輛進行掃描、辨識，如發現牌照異常之情形，便能立即攔停查緝，該系統是近月間才由警政署配發上線。

五分局今年8月1日起執行為期1個月的「淨牌專案」，截至8月31日止，共計查獲5件使用偽、變造車牌、75件使用吊銷、註銷之牌照、5件牌照借供他車行駛，以及其他牌照違規6件，短短1個月即查獲了91件車牌異常情形。

其中文昌所在上月22日於北屯區天祥街、旱溪西路攔查開車的謝姓男子（22歲）時，發現謝除無照駕駛之外，5年內已有8次違規案件，另外謝駕駛的車輛車牌字體異常，經確認是假牌，依偽造特種文書送辦。

北屯所在上月23日晚間在北屯區松竹路發現一輛大重機乘客未戴安全帽，經攔停檢查，發現該輛重機的車牌早已被註銷，原有的車牌也遭扣繳，朱姓騎士（21歲）向警坦認，車牌是在網路社群以一面3000元的價格購買上路。

第五警分局指出，專案期間還發現，有車主存僥倖心態，在車牌塗抹反光物質、白漆，企圖讓車牌無法辨識，若經查獲，都將依法查辦。

台中市朱姓騎士載女乘客未戴安全帽被攔查，警方查出朱以3000元購買假車牌懸掛。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓騎士載女乘客未戴安全帽被攔查，警方查出朱以3000元購買假車牌懸掛。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方利用「即時車牌辨識系統」掃描牌照異常車輛，違規者開單拖吊。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方利用「即時車牌辨識系統」掃描牌照異常車輛，違規者開單拖吊。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓騎士載女乘客未戴安全帽被攔查，警方查出朱以3000元購買假車牌懸掛。記者陳宏睿／翻攝
台中市朱姓騎士載女乘客未戴安全帽被攔查，警方查出朱以3000元購買假車牌懸掛。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方利用「即時車牌辨識系統」掃描牌照異常車輛，違規者開單拖吊。記者陳宏睿／翻攝
台中市警方利用「即時車牌辨識系統」掃描牌照異常車輛，違規者開單拖吊。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局在今年8月查緝假車牌，發現部分車主利用反光塗料、白漆等物品汙損號牌。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局在今年8月查緝假車牌，發現部分車主利用反光塗料、白漆等物品汙損號牌。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子無照駕駛被攔查，警方查出他5年已有8次違規被查獲，還懸掛假車牌。記者陳宏睿／翻攝
台中市謝姓男子無照駕駛被攔查，警方查出他5年已有8次違規被查獲，還懸掛假車牌。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局在今年8月查緝假車牌，發現部分車主利用反光塗料、白漆等物品汙損號牌。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局在今年8月查緝假車牌，發現部分車主利用反光塗料、白漆等物品汙損號牌。記者陳宏睿／翻攝

假車牌 心態 車主

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