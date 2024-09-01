注意！台中北屯警AI辨識抓假牌 31天抓91件全部送辦

酒駕、超速吊扣車牌，部分車主僥倖心態，上網購買假車牌懸掛，引發治安問題，台中市警局利用「即時車牌辨識系統」，加強巡邏、攔檢時的查證，第五警分局在今年8月已查獲91件車牌異常案件，都依法送辦，其中有謝男無照駕駛，5年內被開罰8次，還懸掛假牌上路，警方依偽造文書罪送辦。

第五警分局加強假車牌查緝，利用掌上型行動電腦「即時車牌辨識系統」對轄內車輛進行掃描、辨識，如發現牌照異常之情形，便能立即攔停查緝，該系統是近月間才由警政署配發上線。

五分局今年8月1日起執行為期1個月的「淨牌專案」，截至8月31日止，共計查獲5件使用偽、變造車牌、75件使用吊銷、註銷之牌照、5件牌照借供他車行駛，以及其他牌照違規6件，短短1個月即查獲了91件車牌異常情形。

其中文昌所在上月22日於北屯區天祥街、旱溪西路攔查開車的謝姓男子（22歲）時，發現謝除無照駕駛之外，5年內已有8次違規案件，另外謝駕駛的車輛車牌字體異常，經確認是假牌，依偽造特種文書送辦。

北屯所在上月23日晚間在北屯區松竹路發現一輛大重機乘客未戴安全帽，經攔停檢查，發現該輛重機的車牌早已被註銷，原有的車牌也遭扣繳，朱姓騎士（21歲）向警坦認，車牌是在網路社群以一面3000元的價格購買上路。