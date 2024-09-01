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新北飼主違動保法 半年罰678萬元

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北三重區日前發生比特犬未繫牽繩，導致流浪貓慘死街頭，飼主也因疏縱犬隻違反動保法遭開罰。圖／新北市動保處提供
新北三重區日前發生比特犬未繫牽繩，導致流浪貓慘死街頭，飼主也因疏縱犬隻違反動保法遭開罰。圖／新北市動保處提供
新北違反動保法上半年開罰最多的為遛狗不牽繩疏縱案共95件、開罰40萬2000元，甚至還有流浪貓遭未繫繩比特犬咬死，動保處表示，與轄內國中小合作辦愛護動物生命教育課程，持續宣導寵物繫牽繩，提醒民眾勿觸法被罰。

新北家寵犬、貓共37萬隻，衍生不少動保法罰單，今年上半年度至6月底，總計開罰201件、678萬。

開罰最多的疏縱案，多為民眾檢舉提供監視器或照片，通常是民眾受不了鄰居遛狗不繫繩造成困擾，被開罰者通常知道疏縱為不當行為，但不願改善，只能交由政府開罰，其中三重區飼主因疏縱攻擊性比特犬，導致一隻流浪貓慘死街頭。

單筆罰金最高為未絕育及未申請繁殖，最低5萬起跳，總計69件、360萬元，其次為棄養動物計53件、183萬3000元，未辦寵物登記有8件、開罰2萬8500元，虐待、傷害動物6件、開罰12萬7500元。

動保處表示，為減少民眾誤觸動保法遭罰，今年與轄內國中小合作辦理愛護動物生命教育課程62場8791人次，宣導寵物不疏縱、要繫繩。狂犬病疫苗施打巡迴21場次，以及行動醫療站共104場，宣導外出要繫繩，以保障寵物安全。

另外以新聞稿提醒民眾法規資訊、不定期巡查公園、巷道、山區，舉牌宣導寵物繫牽繩，及架禁止傷害動物告示警語等，避免民眾誤觸動保法。

動保法 動物 寵物

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