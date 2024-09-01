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誤信偏方 487萬買犀牛角粉仍癌逝

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中報導

台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供
台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供
台中市74歲林姓婦人和47歲蔡姓兒子在沙鹿區經營中藥行，卻非法販賣犀牛角研磨的粉末，以1兩50萬元高價賣給罹癌的何姓老翁，何翁砸了487萬餘元買回服用後不久仍離世，經家屬向台中市政府檢舉，驗出粉末是保育類動物印度犀牛角，台中地方法院依違反野生動物保育法將林婦母子各判刑8月，均緩刑2年，可上訴。

台中市衛生局說明，犀牛角在國內早已禁用，現在醫療體系極為完備，民眾若有疾病，應循正規就醫方式治療，接受醫師診治與處方用藥，勿聽信偏方或亂服來路不明、卻宣稱醫療效能產品，若不先了解藥性及個人體質，或聽信偏方而服用，恐反而傷身，甚至斷送生命。

檢警調查，林婦去年起6度向何姓老翁販賣犀牛角磨成的粉末，並開價1兩50萬元，再由兒子負責將粉末裝罐，瓶身上還標註「火」字，代表「火犀牛」的意思。

何翁因罹癌又誤信偏方，前後砸了共487萬5800元，經開立支票向對方購買犀牛角粉末回去服用，但沒多久仍因病過世，何的女兒事後發現父親向林婦母子經營的中藥房多次購買高價藥材，懷疑有問題遂向台中市政府檢舉，並提供剩餘的粉末。

經保七警方、台中市衛生局食品藥物安全處訪查，並將粉末送DNA鑑定，確認品種為「印度犀牛」，是我國公告名錄第一級保育類野生動物犀牛科所有種之一，將林婦、蔡男移送法辦。

檢方認為，林婦母子前後販賣犀牛角粉末6次，犯意各別、行為互疏，應各予論罪，偵結依違反6個野生動物保育法起訴2人。

台中地院審理時，林婦母子和檢察官達成於審判外認罪協商，2人均對檢方起訴犯罪事實認罪，因此不再經言詞辯論。

法院依6個野生動物保育法非法買賣保育類野生動物產製品罪，將林婦母子各判刑8月，均緩刑2年，並各應向公庫支付5萬元，交付保護管束，並應接受法治教育2場，犯罪所得487萬5800元沒收。

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