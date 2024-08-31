新北校園割頸案9月30日宣判 家屬心力交瘁盼司法還公道

新北校園命案震驚社會，新北地院少年法庭訂9月30日宣判。一直以來協助受害家屬的板橋區政顧問石一佑說，受害學生父母近期開完庭心力交瘁，希望司法還孩子公道。

警方調查，去年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀揮砍，刺死男學生。

涉案少年與少女今年5月中旬遭新北地檢署依殺人罪起訴，並持續羈押於少年觀護所。全案經新北地院少年法庭審理後，訂9月30日宣判。

有望遞補板橋區議員、現為民進黨籍的石一佑今天下午在捷運新埔站舉行捐血活動時告訴中央社記者，受害學生當時緊急輸大量血液都救不回來，因此受害學生的父母今天原本要一起出席捐血活動、呼籲大眾捐血，但因家屬近期剛出庭完畢，心力交瘁，因此未到場。

石一佑說，家屬還是非常感謝有這麼多人出來捐血，也很希望司法可以還孩子公道；她也會繼續舉辦捐血活動，幫助更多需要的人。