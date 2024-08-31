為應徵打電話問路…台南男近2小時才找到路 怒亮刀要對方補償

吳姓男子3月間為應徵工作，打電話到台南某公司詢問如何前往該公司，認接電話者未清楚指明路線，讓他花了近2小時，竟自褲袋取出水果刀，要找通話者補償，負責人嚇得主動掏出1000元給他，警方經現場遺留刀柄處採得DNA，循線查獲。法官認吳犯恐嚇危害安全罪處拘役50日。

檢警調查，吳於3月15日下午1時許，為應徵工作而打電話至該公司，詢問如何前往，因認為接電話者未清楚指明路線，直至下午2時50分許才抵達該公司。他竟自右褲袋取出含刀套水果刀1把，質問負責人之前是何人接的電話，讓他花費時間要如何補償，致負責人心生畏懼。

負責人因恐生事，主動拿1000元給吳，他隨即離去。經負責人家屬報警到場處理，在現場遺留水果刀刀柄處採得DNA，送鑑定與吳DNA相符，循線查獲。

台南地院審酌，吳與負責人素不相識，僅因尋找工作不順遂，即持扣案水果刀於公開場所接近負責人，法治觀念顯有偏差，行為應予非難。

他犯後矢口否認有持刀恐嚇犯行，但本案因有吳遺留現場水果刀，經警送驗後在水果刀刀柄處採得DNA，送鑑定與吳相符，罪證確鑿，且犯後態度不良，另前有多次犯罪紀錄，素行不佳，認他犯恐嚇危害安全罪處拘役50日，可易科罰金，可上訴。