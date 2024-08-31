專找「自己人」的碴？退職警化名「蕭湘公子」恐嚇警、撞警車 3罪遭訴

桃園1名蕭姓退職警員，經常在社群平台以「蕭湘公子」為名發布到桃園各警分局及所轄派出所對值勤警方找碴的影片，不但經常使用粗鄙言語挑釁、恐嚇執行公務中的警察「學弟」，甚至駕車追撞解送人犯的警車，桃園地檢署偵結，將蕭姓男子依妨害公務、恐嚇危害安全、侮辱公務員等罪起訴。

至於蕭姓男子又分別於今年2月27日下午2點、4月19日下午3點，在桃園市桃園警分局武陵派出所、八德警分局八德派出所涉犯的妨害公務罪不分，則為不起訴處分。

起訴指出，蕭姓退職警員於2021年4月13日晚間10點18分，見龜山警分局龜山派出所張、謝姓備勤警員欲駕車押解竊盜案受刑人到桃園女子監獄執行，蕭駕車自後方緊追尾隨，趁警車停等紅燈時逼車，先對警車鳴按喇叭、作勢急切，還對警車大喊「叭啥，X」，並強行侵入警車所在的內側車道，導致張員閃避不及，2車發生碰撞，以強暴脅迫方式妨害警方依法執行職務。

蕭男於2023年10月30日晚上6點42分，見桃園警分局青溪派出所何姓巡佐、張姓女警駕車巡邏，趁警車由桃園區鎮一街駛入黃色網狀線區欲左轉春日路，蕭駕車至網狀線區前，向警車大喊「轉彎車為何不禮讓直行車」，並迴轉追趕警車，再趁警車停等紅燈時，違規跨越雙黃線，刻意在對向車道與警車平行時停下，並將車頭微朝向警車迫使警靠邊停車，並對雙警出言大聲喝斥、質問為何不禮讓，蕭恫稱「剛剛應該把你撞下去才對，很想撞你」，待警方離去還一路尾隨，事後更將所拍影片剪輯片段上傳他經營的抖音網站發布，博取網路聲量。

蕭男於今年2月27日下午4點50分，不滿警員處理他報案過程，在桃園警分局武陵派出所對簡姓所長出言恐嚇稱「你注意交通安全齁，龜山巡邏車我都直接撞齁」、「你下班要注意交通安全齁！注意交通安全，這邊車禍很多，小心、小心，你要注意交通安全」等語，而蕭男先前確實有上述衝撞警車、攔停警車的紀錄，致簡姓所長聞言心生畏懼。

蕭男於今年4月16日中午12點51分，見八德警分局大安派出所梁姓警員騎警用機車在桃鶯路122號前，依法攔停交通違規的民眾，在盤查製單舉發過程中，無故上前阻攔並手持手機對梁員錄影稱「你免講我警察退休、確認個屁啦確認什麼、你就擾民、欺負善良老百姓」，干擾公務員依法攔查、取締公務，足以貶損梁員的人格及社會評價；事後還將欺近拍攝梁員臉部及指責梁員影片，剪輯上傳抖音網站發布，博取網路聲量。

檢方偵查時，蕭矢口否認犯行，並以「警員駕車、騎車違規，我是善意提醒，警察是因為我發出正義聲音受不了，一直要辦我，太過密集的辦我，欲加之罪何患無辭，一直針對我」來辯稱，但承辦檢察官郭法雲認為，本案遍觀全卷，每個案件均是被告蕭男「主動」至各分局派出所出言挑釁、謾罵，非理性行為，綜合被告此部分行為難認為「善意」關懷警政事務，或具主觀公權力而得主張其權益，或客觀上具有急迫情事認警察處理不當而有必要立即「提醒」執行勤務警員。

檢方指出，被告蕭男前已有多次駕車無故攔停警車或妨礙警車行進的紀錄，甚至強行與警車爭道發生交通事故卻未遭移送，反讓被告食髓知味，多次在外揚言會衝撞警車、恐嚇派出所長，舉止猖狂，也造成基層警員執行勤務時，心理壓力倍增，另非當事人又無端主動介入干涉警員執行公務。