餵到吐奶卻去睡午覺…釀男嬰嗆死 保母賠180萬換緩刑

台中陳姓保母照顧未足月大男嬰時，多餵超過固定量的60毫升奶水釀男嬰吐奶，她午覺醒來才驚覺男嬰癱軟發紫，送醫仍因嗆奶死亡，陳起初否認辯稱「該做的都有做」法院一審依過失致死罪判10月，她上訴改口坦承，答應賠對方父母180萬元獲和解，二審撤銷改判8月，緩刑5年，仍可上訴。

檢警調查，陳女2022年5月7日起受託照顧男嬰，同月24日下午2點半餵完奶，她認為男嬰有尋乳反應繼續餵30毫升，但對方喝完就嘔吐，陳3點再度認定嬰兒有尋乳反應，又餵了30毫升，已經超過平時喝的奶量且曾嘔吐，她卻未注意反而跟著嬰兒一起午睡。

男嬰睡到一半溢奶、嗆奶，陳女5點多醒來才發現他癱軟、皮膚發紫，送醫搶救當天就死亡。台中地院一審時，陳女否認過失，辯稱在寶寶喝完奶20、30分鐘會特別注意，認為自己已盡力照顧，還說「我該做的都有做。」

一審依法醫相驗結果，男嬰是溢奶嗆奶、呼吸窘迫致死，且男嬰母親曾質疑陳女餵食奶水過量、沒定時餵奶，陳女也清楚男嬰有嘔吐情形。

一審認為，陳女受過專業訓練，應時刻緊盯男嬰因和先前餵食不同奶水後情況， 陳也清楚男嬰每天吐奶多達1、2次，卻疏於未注意，在男嬰已連日吐奶，當天餵奶後吐奶卻又再度餵奶，奶水量也超過通常飲用量，最後直接去睡覺才導致男嬰嗆奶死亡，過失甚明，依過失致死罪判她10月徒刑。

陳女不服上訴，並改口認罪，請求減刑、宣告緩刑。台中高分院二審查，陳女上訴後坦承，並答應賠償男嬰父母180萬元，也先給付40萬元達成和解，認為她有悔意，撤銷改判她8月，緩刑5年。