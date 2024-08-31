9月男嬰趴睡窒息命危 父母沒馬上送醫竟是「經濟考量」

台中李姓男子和潘姓妻子育有9月大兒子，晚上睡覺時卻疏忽未注意兒子翻身，趴在一旁兔子布偶上釀窒息，發現時沒立刻打119求救，而是自行對男嬰CPR發現沒好轉才報案，造成男嬰延誤就醫最終死亡，李坦承沒第一時間送醫是「經濟考量」，法院依過失致死罪判2人各3月徒刑，可上訴。

檢警調查，李男、潘女2023年7月28日晚上10點多，讓兒子躺在有其他布偶的床上睡覺，夫妻則在房間內玩手機，後男嬰翻身趴睡在兔子抱枕導致口鼻被阻塞，隔天凌晨12點多潘女見兒子呼吸有異，李男抱起查看才驚覺他眼睛上吊、脖子癱軟。

檢方認為，2人明知自己無醫療專業，僅自行對男嬰CPR急救30分鐘，卻沒打119尋求協助，直到凌晨1點才打119，男嬰緊急送醫搶救仍因窒息、腦出血及腦部壞死等於同年8月20日死亡。

台中地院審理時，李男、潘女均坦承過失，法醫解剖、醫院診斷也指出，男嬰因缺氧性腦病變，與2人陳述發現兒子趴睡在兔子抱枕上，且又未及時送醫有關，也無法斷定男嬰有受虐性腦傷。

法院查，李、潘案發後到派出所接受詢問，當時就坦承是男嬰的主要照顧者，並就案發經過詳細說明，認定符合自首予以減刑。

法院考量，李男表示沒有第一時間送醫的原因，是出於經濟考量，當時母親過世，他獨立負擔喪葬費用，不想小孩一起受苦，所以曾和社工接洽出養事宜。