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台中中藥行賣犀牛角粉1兩50萬 癌翁砸487萬買來吃仍過世

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓婦人和蔡姓兒子經營中藥行，卻非法販賣來源不明的犀牛角研磨的粉末，以1兩50萬元高價賣給罹癌的何姓老翁，何翁砸了487萬元買回服用不久仍過世，經家屬向台中市府檢舉，驗出粉末是保育類動物印度犀牛角，林、蔡和檢察官達成認罪協商，法院依違反野保法各判8月、7月，均緩刑2年，可上訴。

檢警調查，林婦（74歲）去年起6度向何姓顧客販賣犀牛角磨成的粉末，並開價1兩50萬元，再由蔡姓兒子（47歲）負責將粉末裝罐，瓶身上還標注「火」一字，代表「火犀牛」之意。

何砸了一共487萬5800元，並開立支票購買犀牛角粉末回去服用，但沒多久仍因病過世，何的女兒事後發現父親向中藥房多次購買高價藥材，懷疑其中有問題遂向台中市政府檢舉，並提供家中剩餘的瓶裝粉末。

經保七警方、台中市府衛生局食品藥物安全處訪查，並將粉末送DNA鑑定，結果出爐確認其品種為「印度犀牛」，是我國公告名錄第一級保育類野生動物犀牛科所有種之一，將林、蔡送辦。

檢方認為，林婦、蔡男前後販賣犀牛角粉末6次，犯意個別、行為互疏，應各予論罪，偵結依違反6個依違反野生動物保育法起訴2人。

台中地院審理時，林、蔡和檢察官達成於審判外認罪協商，2人均對檢方起訴犯罪事實認罪，因此不再經言詞辯論。

法院依6個犯野生動物保育法非法買賣保育類野生動物產製品罪，判林婦、蔡男各有期徒刑8月、7月，均緩刑2年，交付保護管束，應接受法治教育2場，犯罪所得487萬5800元沒收。

台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供
台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供
台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供
台中市沙鹿一家中藥行涉嫌販賣犀牛角，保七總隊依違反野生動物保育法查辦。圖／保安警察第七總隊提供

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