高雄拖吊車拖違規車遭阻 自稱認正義男下場慘了

高雄朱姓男子在拖吊業者與警方拖吊違規車輛，認為拖吊車怠速產生廢氣，竟自行上拖吊車將車子熄火，還怒罵拖吊司機，經法官依妨害公務及侮辱公務員罪，分別判3月徒刑及拘役55日。他不服判決提上訴，司機也對他提民事求償，高雄地方法院判他應賠2萬元。

判決指出，高雄市交通大隊張姓警員與民營拖吊業者饒姓司機，2022年2月20日，在高雄市前鎮區鄭和路某大樓前拖吊違停機車，饒姓司機正搬違停機車時，朱姓男子認為拖吊車廢車影響空氣品質，上前責問為何不把拖吊車熄火，見警員不理會他，他竟直接爬上拖吊車熄火。

饒姓司機上前攔阻，但朱男竟破口大罵司機，張姓警員直接通報前鎮警分局，由警方查辦朱男妨害公務。朱男在法院審理時自認沒錯，指拖吊車不是法定特種車，須遵守3分鐘熄火規定，且拖吊時沒廣播，才令他誤以為是機車行搬機車，認為自己的行為是「見義勇為」的行為。

法官認為，拖吊車有「特種警備車輛識別證」，並有「交通勤務警察行政輔助人」字樣，加上員警穿制服、司機身穿背心，都足以辨識身分，另根據汽車停車怠速管理辦法，拖吊車執行公務是特種車含括的「機吊車」，無怠速等候時間限制，才認定朱男無理，依妨害公務、侮辱公務員罪，分別判朱男3月徒刑及拘役55日，可易科罰金。朱男不服判決，上訴二審中。