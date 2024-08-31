答應送酒醉已婚女返家卻帶返自家硬上 判賠60萬

新北市陳姓男子前年約1名女性友人到台北市餐敘後再跑2間酒吧續攤，女子怕喝多酒醉，事前告知陳男住家地址及丈夫電話，陳男卻趁女子酒醉不省人事，將人帶返其住家發生性行為。女子丈夫依妻子手機定位找上門怒報警提告求償，新北地院日前判決陳男應賠償60萬元，可上訴。

判決指出，陳姓男子於2022年10月6日晚上6時許，與受害女性友人相約在台北市林森北路一間酒屋用餐後，當晚8時許，再一同前往台北市六條通，連跑2間酒吧續攤，女子怕喝多會酒醉，事前先告知陳男其住家地址及丈夫行動電話。

沒想到，陳男見女子酒醉不省人事，竟直接叫計程車將人帶返其中和住家並與酒醉女子發生性行為，女子丈夫因連繫不上人，最後依妻子手機定位找上門，按了20分鐘門鈴才有人來開門，卻驚見開門的是酒醉意識不清醒的妻子，且僅穿著一件黑色T恤，不僅非出門時所穿的紅色T恤且還未穿內褲，怒報警提告並請求侵權行為損害賠償。

新北地院考量陳男利用受害女子飲酒後失去意識、不知抗拒之際，乘機性交得逞，且到案並未置辯，日前判決陳男應賠償60萬元，仍可上訴。

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