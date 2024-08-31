特教輔導員硬上女學生 拉上按摩椅對她用驗孕棒 重判6年8月

苗栗某特殊學校涂姓輔導員趁女學生求助謀職，竟2度載去汽車旅館逼口交、硬上，為確認她有無懷孕，還強拉上電動按摩椅拿驗孕棒對她使用，女子坦言「嚇到說不出話」，老師也證稱她遇害後痛哭、用手猛敲自己肚子；法院一、二審都依對心智缺陷之人犯強制性交罪判涂6年8月，可上訴。

檢警調查，涂男趁女學生有求職需求，2022年12月2日搭車到苗栗頭屋鄉1間超商和他會面，涂再開車載對方到加油站面試，未料等待面試結果前，涂又帶女子去學開車，當晚甚至入住汽車旅館還以模特兒拍攝泳裝照須裸露為由，引誘女子脫到剩內衣褲並拍攝。

涂還大膽朝女子強吻嘴巴、耳朵，又逼她口交且硬上得逞，結束後他再帶女子到浴室泡澡想二度性交，因女子拒絕他就用生殖器摩擦、強拉她手抓自己下體猥褻。

隔天涂帶女子去工作前體檢後又去汽車旅館，在廁所對她指侵並拉到電動按摩椅上，還以擔心她懷孕為由拿事前準備的驗孕棒對女子使用，最後又戴保險套硬上一次，後來女子向學校老師告知才曝光。

苗栗地院一審時，涂坦承和女子性交、猥褻，但否認違反她意願，辯稱女子沒有說不要，雙方有抹乳液是順其自然，雙方合意下發生。女子控訴，因找不到工作才打給涂，但沒有同意和他性交，涂也沒問她願不願意就硬上，自己嚇到說不出話一直推也沒用。

學校老師也證稱，女子過去就曾遇害清楚什麼叫做被性侵，她求救時邊哭邊用手去猛烈敲擊自己肚子。

苗栗地院一審認為，涂利用女子請求協助找工作機會，2度性侵釀對方身心受創，犯後也沒有全部坦承，考量已調解賠償，依2個對心智缺陷之人犯強制性交罪各判他4年8月，應執行6年8月。

檢方不服上訴，主張涂是特教輔導員卻對有心智缺陷學生下手，嚴重破壞家長、學生對學校人員信任，打擊社會大眾對師長信賴，犯行惡劣，顯無可憫，認為一審用刑法第59條情堪憫恕減刑判太輕。

涂男也上訴，表示已和女子和解全部賠償獲原諒，他過去在校屢獲榮譽及學生感念，被羈押時也誠心學佛、抄經，禪修，主動去治療，請求輕判。