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影／為讓退休更安心...北市婦慘遭2詐團連環騙 給出3591萬及黃金

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報，陳姓婦人誤信網路投資廣告，分14次交付總價3591萬元現金及黃金「投資」後，驚覺受騙，因2組詐團食髓知味仍勸說陳婦繼續投資，警民聯手約出車手逮人，順利查獲陳姓、蔡姓男子，詢後依洗錢、詐欺等罪嫌送辦。

警方調查，中山分局長春路派出所8月22日獲報，轄內金融機構發現63歲陳婦欲匯巨款，疑遭詐騙，員警到場發現，陳婦對於匯款投資深信不疑，日前已分14次交付總價達3591萬元現金及黃金，經員警說明典型投資詐騙手法，陳婦才驚覺受騙。

陳婦說，她在網路上點擊投資廣告，加入2個LINE投資群組，分別有自稱「投資公司營業員」的網友，聲稱投資現金或等值黃金將獲得高額報酬，她為讓退休生活更安心，遂依指示陸續交付現金及黃金等畢生積蓄，直至員警介入，2組詐團仍不斷勸說陳婦增資投資。

員警將計就計，配合陳婦約出面交車手，先於8月22日查獲44歲陳男，查扣作案用手機、收據、現金3800元等，隔日再查獲29歲蔡男，查扣作案用手機、收據、現金5900元等證物，2人落網坦承犯行，供稱上網求職淪為詐欺車手，警詢後依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦。

警方表示，詐欺猖獗民眾不可不慎，中山分局今年1月至今攔阻詐騙案182件共1億5900萬餘元，查獲詐欺集團、車手共141件296人，呼籲民眾應避免輕信標榜高獲利、穩賺不賠的投資管道，如有可疑情事，應撥打165或110專線查證，避免受騙。

陳婦分14次交付總價達3591萬元現金及黃金，經員警說明典型投資詐騙手法，才驚覺受騙。記者李隆揆／翻攝
陳婦分14次交付總價達3591萬元現金及黃金，經員警說明典型投資詐騙手法，才驚覺受騙。記者李隆揆／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手

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