很噁心有老人味…大學講師被控猥褻女助理 認罪和解換緩刑

魏姓大學講師被控對研究室女助理在研究室從身後環抱，抓住肩膀親吻頸部，還將手伸入衣物內搓揉胸部，女方掙扎覺得魏身上有老人味很噁心，趁機跑出研究室求助且放棄碩士學業，一審認他犯利用權勢猥褻罪應執行1年及強制猥褻罪應執行2年，二審認罪外且和解，改判2年，緩刑4年。

魏僅就量刑上訴，他表示，原審判決太重，他沒有任何前科紀錄，有意願與女方和解，並已於8月1日與女方達成和解，也於同日全部給付和解款項完畢，請法官給予他緩刑或減輕其刑機會。

律師也說，魏於二審已全部認罪，並與女方達成和解，女方願意原諒被告，若魏符合緩刑條件，請法院給予他緩刑宣告。且他沒有前科，請法院審酌此點，給予他緩刑機會。

台南高分院指出，原審審理時，魏僅坦承利用權勢猥褻罪4罪，否認強制猥褻罪4罪，而上訴二審後，已坦承全部犯行，並與女方達成和解，且已依和解條件給付全部賠償完畢，女方並於和解筆錄中表示願意原諒他，同意不再追究其刑事責任。

台南高分院對原判決關於魏各罪所處之刑及定應執行刑部分，均撤銷，改判應執行2年，可易科罰金，緩刑4年，並應完成6小時法治教育課程。

一審時，女方指出，當天在鎖門後把她逼到牆角，並把她的外衣罩衫脫掉，掀開她的上衣，強吻胸部，舌頭有伸到嘴巴，過程中她很掙扎，被告身上的味道很噁心，是一種老人的味道，她極力想掙脫，被告說他很熱，開始脫他的上衣，她趁他脫衣服的時候趕快把門打開逃出去，跟超商店長說被侵犯的事情。

店長指出，只認識女方，不認識被告，他斷斷續續曾聽女方說過，被告會對她有些不禮貌或不好的行為，所以他曾建議她不要自己一個人在辦公室，或不要把門關起來。