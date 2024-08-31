快訊

鬥法？柯文哲指遭受疲勞訊問 法界：夜間偵訊不等於疲勞訊問

應曉薇被周遊挖掘出道 羈押前驚現「1反常舉動」

開學必搶特價「學生機」！iPhone 15省5千 這款旗艦手機便宜8510元

很噁心有老人味…大學講師被控猥褻女助理 認罪和解換緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

魏姓大學講師被控對研究室女助理在研究室從身後環抱，抓住肩膀親吻頸部，還將手伸入衣物內搓揉胸部，女方掙扎覺得魏身上有老人味很噁心，趁機跑出研究室求助且放棄碩士學業，一審認他犯利用權勢猥褻罪應執行1年及強制猥褻罪應執行2年，二審認罪外且和解，改判2年，緩刑4年。

魏僅就量刑上訴，他表示，原審判決太重，他沒有任何前科紀錄，有意願與女方和解，並已於8月1日與女方達成和解，也於同日全部給付和解款項完畢，請法官給予他緩刑或減輕其刑機會。

律師也說，魏於二審已全部認罪，並與女方達成和解，女方願意原諒被告，若魏符合緩刑條件，請法院給予他緩刑宣告。且他沒有前科，請法院審酌此點，給予他緩刑機會。

台南高分院指出，原審審理時，魏僅坦承利用權勢猥褻罪4罪，否認強制猥褻罪4罪，而上訴二審後，已坦承全部犯行，並與女方達成和解，且已依和解條件給付全部賠償完畢，女方並於和解筆錄中表示願意原諒他，同意不再追究其刑事責任。

台南高分院對原判決關於魏各罪所處之刑及定應執行刑部分，均撤銷，改判應執行2年，可易科罰金，緩刑4年，並應完成6小時法治教育課程。

一審時，女方指出，當天在鎖門後把她逼到牆角，並把她的外衣罩衫脫掉，掀開她的上衣，強吻胸部，舌頭有伸到嘴巴，過程中她很掙扎，被告身上的味道很噁心，是一種老人的味道，她極力想掙脫，被告說他很熱，開始脫他的上衣，她趁他脫衣服的時候趕快把門打開逃出去，跟超商店長說被侵犯的事情。

店長指出，只認識女方，不認識被告，他斷斷續續曾聽女方說過，被告會對她有些不禮貌或不好的行為，所以他曾建議她不要自己一個人在辦公室，或不要把門關起來。

魏堅決否認有何強制性交既遂、未遂犯行，辯稱他沒有撫摸女方下體欲為插入，當時是撫摸其大腿，沒有強拉女方左手隔著衣物碰觸其生殖器部位等。

台南高分院對原判決關於魏各罪所處之刑及定應執行刑部分，均撤銷，改判應執行2年，可易科罰金，緩刑4年，並應完成6小時法治教育課程。圖／本報資料照
台南高分院對原判決關於魏各罪所處之刑及定應執行刑部分，均撤銷，改判應執行2年，可易科罰金，緩刑4年，並應完成6小時法治教育課程。圖／本報資料照

台南 猥褻

延伸閱讀

新竹狼父戳肛門親奶猥褻2幼女 罔顧人倫仍獲緩刑

傳助理費坦承犯行 林宜瑾手機不通…服務處這樣回應

男子巧語引誘少女自拍裸照 雖和解判刑2年且這原因不得緩刑

台中警濫查4人個資侵害隱私 法院判1年8月獲緩刑

相關新聞

很噁心有老人味…大學講師被控猥褻女助理 認罪和解換緩刑

魏姓大學講師被控對研究室女助理在研究室從身後環抱，抓住肩膀親吻頸部，還將手伸入衣物內搓揉胸部，女方掙扎覺得魏身上有老人味...

讓13歲小妹妹成為「真女人」 新北18歲板模工遭判刑2年

新北市剛滿18歲張姓男子前年與一名13歲少女交往為男女朋友，趁少女家人都外出，與少女發生性行為，少女母親事後察覺有異，追...

台商父子當共諜判刑8年

台商黃龍瀧、黃聖峪父子被大陸官員吸收，利誘兒子黃聖峪同窗、球友蒐集漢光演習等機密情報，犯行長達近5年，不法獲利200萬元...

新北綠議員黃俊哲當選無效 落選頭石一佑可望遞補

民進黨新北市議員黃俊哲被查出父親黃忠信與辦公室主任唐龍輝，送高級砂鍋魚頭禮盒給多名樁腳，高院昨認定送禮盒賄選，改判當選無...

涉索工程分包利益 嘉義義竹1課長起訴

某綠能廠商在嘉義縣義竹鄉龍蛟村開發，施作漁電共生工程，未取得農業設施容許使用及開工許可前，進行整地、打樁等違法行為，義竹...

彰檢偵辦光電貪瀆弊案...再查到950萬現金 「超厚鈔票磚」綁繩都沒拆

彰化地檢署執行「綠能掃黑肅貪」行動，查辦彰化竹塘鄉及雲林二崙鄉的光電工程弊案，繼日前將雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。