快訊

鬥法？柯文哲指遭受疲勞訊問 法界：夜間偵訊不等於疲勞訊問

應曉薇被周遊挖掘出道 羈押前驚現「1反常舉動」

開學必搶特價「學生機」！iPhone 15省5千 這款旗艦手機便宜8510元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓13歲小妹妹成為「真女人」 新北18歲板模工遭判刑2年

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市剛滿18歲張姓男子前年與一名13歲少女交往為男女朋友，趁少女家人都外出，與少女發生性行為，少女母親事後察覺有異，追問出上情怒報警，新北地院日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑2年，可上訴。

判決指出，從事板模工的張姓男子於2022年12月初，與家住新北市年僅13歲少女交往為男女朋友，同年12月中，趁少女家人都外出，張男以讓少女變成「真正的女人」，2人在少女房間裡發生性行為，事後為少女母親察覺有異，追問出2人已發生親密關係，一怒之下報警處理。

張男到案後坦承犯行並表示願與少女及家屬和解意願，但少女母親並無意和解，新北地院考量案發時，張男年僅18歲並與當事少女為男女朋友關係，因年輕氣盛，陷於情愫，思慮未周，亦無前科，日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑2年，仍可上訴。

示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

延伸閱讀

只是喝一口熱可可！13歲少女過敏死亡 母痛批咖啡廳訓練不足

台灣第一美女永遠不會老！蕭薔「56歲凍齡近況宛如少女」淡出演藝圈女神光芒依舊強大

蹲路邊喝飲料的妹子是「元祖韓流女神」！49歲崔智友私下看起來像是少女 美貌20年始終如一

要少女穿露臀鏤空裝外拍 她配合躺下卻遭2度性侵

相關新聞

很噁心有老人味…大學講師被控猥褻女助理 認罪和解換緩刑

魏姓大學講師被控對研究室女助理在研究室從身後環抱，抓住肩膀親吻頸部，還將手伸入衣物內搓揉胸部，女方掙扎覺得魏身上有老人味...

讓13歲小妹妹成為「真女人」 新北18歲板模工遭判刑2年

新北市剛滿18歲張姓男子前年與一名13歲少女交往為男女朋友，趁少女家人都外出，與少女發生性行為，少女母親事後察覺有異，追...

台商父子當共諜判刑8年

台商黃龍瀧、黃聖峪父子被大陸官員吸收，利誘兒子黃聖峪同窗、球友蒐集漢光演習等機密情報，犯行長達近5年，不法獲利200萬元...

新北綠議員黃俊哲當選無效 落選頭石一佑可望遞補

民進黨新北市議員黃俊哲被查出父親黃忠信與辦公室主任唐龍輝，送高級砂鍋魚頭禮盒給多名樁腳，高院昨認定送禮盒賄選，改判當選無...

涉索工程分包利益 嘉義義竹1課長起訴

某綠能廠商在嘉義縣義竹鄉龍蛟村開發，施作漁電共生工程，未取得農業設施容許使用及開工許可前，進行整地、打樁等違法行為，義竹...

彰檢偵辦光電貪瀆弊案...再查到950萬現金 「超厚鈔票磚」綁繩都沒拆

彰化地檢署執行「綠能掃黑肅貪」行動，查辦彰化竹塘鄉及雲林二崙鄉的光電工程弊案，繼日前將雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。