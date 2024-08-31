讓13歲小妹妹成為「真女人」 新北18歲板模工遭判刑2年

新北市剛滿18歲張姓男子前年與一名13歲少女交往為男女朋友，趁少女家人都外出，與少女發生性行為，少女母親事後察覺有異，追問出上情怒報警，新北地院日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑2年，可上訴。

判決指出，從事板模工的張姓男子於2022年12月初，與家住新北市年僅13歲少女交往為男女朋友，同年12月中，趁少女家人都外出，張男以讓少女變成「真正的女人」，2人在少女房間裡發生性行為，事後為少女母親察覺有異，追問出2人已發生親密關係，一怒之下報警處理。