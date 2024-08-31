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讓13歲小妹妹成為「真女人」 新北18歲板模工遭判刑2年
新北市剛滿18歲張姓男子前年與一名13歲少女交往為男女朋友，趁少女家人都外出，與少女發生性行為，少女母親事後察覺有異，追問出上情怒報警，新北地院日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑2年，可上訴。
判決指出，從事板模工的張姓男子於2022年12月初，與家住新北市年僅13歲少女交往為男女朋友，同年12月中，趁少女家人都外出，張男以讓少女變成「真正的女人」，2人在少女房間裡發生性行為，事後為少女母親察覺有異，追問出2人已發生親密關係，一怒之下報警處理。
張男到案後坦承犯行並表示願與少女及家屬和解意願，但少女母親並無意和解，新北地院考量案發時，張男年僅18歲並與當事少女為男女朋友關係，因年輕氣盛，陷於情愫，思慮未周，亦無前科，日前依對未滿14歲女子性交罪，判刑2年，仍可上訴。
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