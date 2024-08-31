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新北綠議員黃俊哲當選無效 落選頭石一佑可望遞補
民進黨新北市議員黃俊哲被查出父親黃忠信與辦公室主任唐龍輝，送高級砂鍋魚頭禮盒給多名樁腳，高院昨認定送禮盒賄選，改判當選無效，全案確定。新北市議會秘書長陳王正源表示，該席將由落選頭遞補，但仍需待選委會發布遞補證書，後續再辦就職典禮，流程約一個月左右。
2022年新北市第五選舉區（板橋區）議員選舉，應選出名額9席，含婦女保障名額2席，選舉人數44萬6836，投票數（投票率）26萬2252（58.69%）、有效票（比率）為25萬6436（97.78%）、無效票（比率）5816（2.22%）。照以往的規定，當選無效後將由該屆落選頭遞補，屆時可能由板橋區政顧問石一佑以1萬3514票遞補。
黃俊哲至截稿仍未接電話。這已非黃第一次被判當選無效，2012年10月3日高等法院曾判決黃俊哲當選無效，被解職後遞補的是民進黨籍林水山。
石一佑昨被問此事，她低調表示，目前靜待公告，謝謝大家關心，無論身分如何，一定會盡心為市民服務，而今上午10點到下午5點將在新埔捷運站4號出口前辦捐血活動，歡迎民眾參加。
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