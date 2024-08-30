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彰檢偵辦光電貪瀆弊案...再查到950萬現金 「超厚鈔票磚」綁繩都沒拆

聯合報／ 記者林宛諭簡慧珍／彰化即時報導

彰化地檢署執行「綠能掃黑肅貪」行動，查辦彰化竹塘鄉及雲林二崙鄉的光電工程弊案，繼日前將雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、竹塘鄉代會主席林淑女等5人收押，28日又在相關涉案人處所查扣950萬元，全案深入偵辦中。

竹塘鄉公所2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，已陸續完工，但卻被檢舉工程涉嫌投標弊案。而竹塘鄉和雲林縣二崙鄉兩鄉的鄉長和代表會主席都涉綠能貪瀆案，且二案有關連性。

彰化地檢署肅貪專組檢察官陳鼎文本月20日指揮動員檢警調等214人同步搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉等48處，並訊問41人後，將7人聲押，最後由彰化地方法院裁定雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、竹塘鄉代會主席林淑女及其丈夫蔡男、白手套江男等5人聲押獲准，另涉案人李女200萬元交保，劉男30萬元交保，竹塘鄉長蔡碩任則120萬元交保。

檢方20日也查扣現金727萬多元，並在二崙鄉長住處也查扣一只打不開的保險箱，檢方深入追查後，28日又在相關涉案人住處查獲不法所得950萬元，該綑現金連綁鈔繩都沒拆，就藏進藍色帆布袋，再裝入黑色塑膠袋中，查扣不法所得金額已達1677萬元。

而查緝綠能犯罪專案團隊的彰檢檢察長張曉雯、黑金犯罪查緝專組主任檢察官吳曉婷與檢察官陳鼎文今天也參加臺灣高等檢察署與經濟部能源署在法務部合辦「推動淨零轉型跨機關防制綠能犯罪」座談會，陳鼎文除打擊綠能犯罪，平日也參與綠能犯罪講座，因「偵辦、防制綠能犯罪及推動能源轉型有功」，今日也獲行政院院長卓榮泰頒獎表揚。

彰化地檢署執行「綠能掃黑肅貪」行動，日前兵分多路前往彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙公所等地搜索，查扣保險箱等相關資料。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署執行「綠能掃黑肅貪」行動，日前兵分多路前往彰化縣竹塘鄉與雲林縣二崙公所等地搜索，查扣保險箱等相關資料。圖／彰化地檢署提供
陳鼎文檢察官（右)偵辦、防制綠能犯罪，今日也獲行政院院長卓榮泰頒獎表揚。圖 ／彰化地檢署提供
陳鼎文檢察官（右)偵辦、防制綠能犯罪，今日也獲行政院院長卓榮泰頒獎表揚。圖 ／彰化地檢署提供
彰檢深入偵辦光電貪瀆案，28日又在涉案人相關處所查扣950萬元，連綁鈔繩都來不及拆的現鈔。圖／彰化地檢署提供
彰檢深入偵辦光電貪瀆案，28日又在涉案人相關處所查扣950萬元，連綁鈔繩都來不及拆的現鈔。圖／彰化地檢署提供

弊案 檢察官 鄉長 雲林

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