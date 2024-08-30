彰檢偵辦光電貪瀆弊案...再查到950萬現金 「超厚鈔票磚」綁繩都沒拆

彰化地檢署執行「綠能掃黑肅貪」行動，查辦彰化竹塘鄉及雲林二崙鄉的光電工程弊案，繼日前將雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、竹塘鄉代會主席林淑女等5人收押，28日又在相關涉案人處所查扣950萬元，全案深入偵辦中。

竹塘鄉公所2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，已陸續完工，但卻被檢舉工程涉嫌投標弊案。而竹塘鄉和雲林縣二崙鄉兩鄉的鄉長和代表會主席都涉綠能貪瀆案，且二案有關連性。

彰化地檢署肅貪專組檢察官陳鼎文本月20日指揮動員檢警調等214人同步搜索彰化縣竹塘鄉、雲林縣二崙鄉等48處，並訊問41人後，將7人聲押，最後由彰化地方法院裁定雲林縣二崙鄉長鍾東榮、鄉代會主席楊世彬、竹塘鄉代會主席林淑女及其丈夫蔡男、白手套江男等5人聲押獲准，另涉案人李女200萬元交保，劉男30萬元交保，竹塘鄉長蔡碩任則120萬元交保。

檢方20日也查扣現金727萬多元，並在二崙鄉長住處也查扣一只打不開的保險箱，檢方深入追查後，28日又在相關涉案人住處查獲不法所得950萬元，該綑現金連綁鈔繩都沒拆，就藏進藍色帆布袋，再裝入黑色塑膠袋中，查扣不法所得金額已達1677萬元。