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台南建材公司欠稅1112萬元 負責人金流、設備去向不明遭管收

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南一建材公司滯欠110、111年度營利事業所得稅，經南區國稅局佳里稽徵所移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額1112萬多元，經追查前年間公司帳戶匯款給吳姓負責人及親屬達700多萬，600多萬設備也流向不明，前天通知吳到場說明，仍無法交代，經移送法院裁定管收。

據調查，該建材公司去年初已解散。行政執行官調查發現，前年間由公司帳戶匯款給吳及親屬金額合計達700多萬元，經執行官訊問其資金流向證明，他先稱為還款，但提不出證明。

執行官前天再訊問他資金流向，仍稱「他不知道」等語。又公司前年底時尚有價值600多萬元設備，經訊問其去向，他稱都當廢鐵賣掉了，不記得賣多少錢，也不記得賣給那一個公司，無法提出相關資料佐證其說詞。

執行官訊問後，認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，並將他移送台南地院聲請管收，法官於當日下午5點18分裁定准予管收。裁至今下午仍無繳款意願。

行政執行署台南分署追查前年間該公司帳戶匯款給吳姓負責人及親屬達700多萬，600多萬設備也流向不明，前天通知吳到場說明，仍無法交代，經移送法院裁定管收。圖／讀者提供
行政執行署台南分署追查前年間該公司帳戶匯款給吳姓負責人及親屬達700多萬，600多萬設備也流向不明，前天通知吳到場說明，仍無法交代，經移送法院裁定管收。圖／讀者提供

台南 強制執行

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