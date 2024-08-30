台南建材公司欠稅1112萬元 負責人金流、設備去向不明遭管收

台南一建材公司滯欠110、111年度營利事業所得稅，經南區國稅局佳里稽徵所移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額1112萬多元，經追查前年間公司帳戶匯款給吳姓負責人及親屬達700多萬，600多萬設備也流向不明，前天通知吳到場說明，仍無法交代，經移送法院裁定管收。

據調查，該建材公司去年初已解散。行政執行官調查發現，前年間由公司帳戶匯款給吳及親屬金額合計達700多萬元，經執行官訊問其資金流向證明，他先稱為還款，但提不出證明。

執行官前天再訊問他資金流向，仍稱「他不知道」等語。又公司前年底時尚有價值600多萬元設備，經訊問其去向，他稱都當廢鐵賣掉了，不記得賣多少錢，也不記得賣給那一個公司，無法提出相關資料佐證其說詞。