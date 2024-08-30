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僅就人頭檢舉人部分論處 台南查緝隊前分隊長詐領檢舉獎金二審改輕判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

海巡署台南查緝隊廖姓前分隊長涉串通許姓查緝員，找來4名友人充當走私菸品案的檢舉人，詐領兩筆檢舉獎金近250萬元後朋分花用，廖被訴貪汙等罪，一審被判8年，二審認友人既有提供情資，領得檢舉獎金自無不法所有意圖可言，僅就人頭檢舉人部分論處行使公務員登載不實文書罪，廖改判2年。

台南高分院合議庭指出，認同原審林口私菸倉庫案、「金」、「漁」、「裕」字號漁船走私案、「益」、「億」字號漁船走私案認定，關於廖男等被被告，均明知出名的檢舉人屬人頭，竟將此不實事項登載在檢舉筆錄的公文書上，並持以行使，自有行使公務員登載不實文書犯行。且甲男確有提供情資因而查獲私菸，非屬「已發覺之案件」，自無不法所有之意圖可言，難論以貪汙罪。

合議庭也撤銷「海」、「厚」字號漁船走私案部分判決，認原審雖認廖男等利用職務上機會詐取財物而貪汙，然依據各被告及各查緝員證人供述，認為該案情資是甲男親赴漁港現場觀察判斷查得，並非海巡人員在辦公室查進出港紀錄或航行軌跡即可得知。

因此，甲男既有提供情資，其領得檢舉獎金自無不法所有意圖可言，所以貪汙部分應為不另無罪諭知，僅就人頭檢舉人部分論處行使公務員登載不實文書罪。

同時，合議庭也撤銷「春」字號漁船走私案部分判決，改判廖男無罪。合議庭認為，丁男能具體說明本案檢舉內容，且證人均供述查緝員不可能在無人檢舉下，單憑在辦公室電腦查詢進出港紀錄即可得悉情資，所以丁男確有提供情資給廖，他們製作檢舉筆錄並無不實登載，也無詐取財物貪汙可言，應改判無罪。

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台南高分院認為，友人既有提供情資，領得檢舉獎金自無不法所有意圖可言，僅就人頭檢舉人部分論處行使公務員登載不實文書罪，廖男改判2年。圖／本報資料照
台南高分院認為，友人既有提供情資，領得檢舉獎金自無不法所有意圖可言，僅就人頭檢舉人部分論處行使公務員登載不實文書罪，廖男改判2年。圖／本報資料照

台南 私菸 貪汙 走私

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