女蛇頭「賣豬仔」出國施虐勒贖 再被判兩刑及判賠66萬7千元

近年發生人蛇集團「假徵才，真詐騙」，把國人騙出國施虐逼迫共同犯罪，其中女蛇頭張惟甄已被判刑7年6月，彰化地檢署擴大偵辦另兩人被害，今依妨害自由等罪分別被判5年、5年6月，其中一人遭凌虐，家人支付36萬多才獲釋，張女被判賠償66萬7千元。可上訴。

判決書指出，張女加入詐騙集團成為人事組成員，負責接送和引導被害人出境工作，詐騙集團成員使用通訊軟體LINE「台中找工作網」張貼到泰國工作高薪、包吃住、美金利潤抽成，多人上當被送到緬甸「KK二期心新園區」，警方在機場攔截救下5人。

已出國的一名被害人到緬甸，拒絕配合詐團詐騙台灣人，結果遭軟禁、毆打、以電擊棒電擊、上手銬，扣留手機不讓對外聯絡，經苦苦哀求，詐團提出付錢放人，這名被害人的母親在台灣匯出36萬7000元贖金才獲釋放。

被害人返台後提告，要求賠償贖金及精神慰撫金200萬元，彰化地方法院審酌被害人在國外所受的拘禁、被施暴、監控的方法，斟酌雙方的身分、經濟狀況、張女侵害行為及侵害情節，及被害人受侵害權利性質、所受痛苦程度等一切情狀，判處精神慰撫金30萬元，連同賠償賭金加總66萬7千元。

張女稱未賺取這名被害人任何錢，且現在監執行，身無分文無法賠償原告等語，並聲明「駁回原告之訴。」