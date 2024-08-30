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台南男超商內大小聲、睡覺…賴著不走！經勸離無效挨告判拘役
台南鐘姓男子居無定所，自1月9日即多次在超商門市滯留，大聲說話，甚至在場所內睡覺，經店長勸離未果，同年月15日深夜認已影響其營業，報警處理，店長當場下最後通牒，否則將對他提告，他仍執意留滯遭逮捕，法官認他犯受退去之要求而仍留滯他人建築物罪處拘役30日。
鐘於警詢及偵查中均坦承不諱，與店長於警詢時指證情節大致相符，並有佳里警分局權利告知書及執行拘提、逮捕告知通知書等資料佐證，認事證明確。
然而，業者認他留滯處所期間，因其行為不符常理，店員等須注意被告行為舉止，使其等行無義務之事，因而涉犯強制罪嫌。
檢方認為，強制罪以行為人對被害人施用強暴或脅迫作為要件，依業者指訴內容，鐘並未為該等構成要件行為，僅因其行為有異而反射地迫使業者及店員須注意其行為，這部分應以犯罪嫌疑不足而不起訴處分。
台南地院指出，鍾居無定所，卻長期無正當理由在他人營業場所內滯留，大聲說話，甚至在場所內睡覺，經店家退去要求後，仍滯留在該營業場所，不願離去，影響他人營業至鉅，所為很不應該。
又考量他於偵查中坦承犯行，犯後態度良好，但有多項前案紀錄，雖有雙極性情感異常，經就醫治療疾患，與他犯罪動機、目的等一切情狀，依法量處其刑，認他犯受退去之要求而仍留滯他人建築物罪處拘役30日，可易科罰金。
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