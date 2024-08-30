國家公園內經營沙灘車法院判無罪 墾管處強調繼續取締

之前墾丁國家公園興起違法沙灘車活動，包括龍磐公園、水蛙窟社區等處草原遭沙灘車蹂躪，出現一條條黃土痕；檢警雖將業者移送，但最終法院認為舉證不足判無罪。墾管處強調，仍會繼續加強取締工作，也呼籲遊客不要從事非法沙灘車活動。

透過當時的空拍畫面，可看到水蛙窟社區大片草原，因沙灘車長期來回輾過出現多條黃土痕跡，造成裸露面積及土壤沖蝕擴大。業者違法經營沙灘車招攬遊客飆車、夜賞梅花鹿及觀星，次數多達2688次，屏檢依違反國家公園法、妨害公務等罪，將張姓等業者4人起訴。

不過後來法院認為，4人違反國家公園法第25條後段及刑法第138條所舉的證據不足，均判無罪，全案可上訴。但法院仍認定有違國家公園法第13條第7款（將車輛開進規定以外的地區）、第8款（其他經國家公園主管機關禁止的行為），因此該受行政罰制裁。

墾管處因此依墾丁國家公園區內之禁止事項，「禁止從事沙灘車、滑沙、陸上風帆等遊憩活動」，針對從事沙灘車的遊客每次每人罰款3000元，並與保七總隊第八大隊加強取締工作。