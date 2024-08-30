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送砂鍋魚頭涉賄！新北綠議員黃俊哲當選無效 議會曝遞補時程
民進黨籍新北市議員黃俊哲被查出父親黃忠信與辦公室主任唐龍輝，送高級砂鍋魚頭禮盒給多名樁腳，高院今認定黃俊哲送禮盒賄選，改判他當選無效，全案定讞。黃俊哲至截稿前未接電話。新北市議會秘書長陳王正源則說，以往是由落選頭遞補，但仍需等選委會發布遞補證書，後續會再辦就職典禮，流程約一個月左右。
2022年新北市第五選舉區（板橋區）議員選舉，應選出名額9席，含婦女保障名額2席，選舉人數44萬6836，投票數（投票率）26萬2252（58.69%）、有效票（比率）為25萬6436（97.78%）、無效票（比率）5816（2.22%）。按照以往規定當選無效後，將由該屆落選頭遞補，若按照票數計算，可能由議員候選人石一佑以1萬3514票遞補。
黃俊哲至今仍未接電話，這已經不是第一次被判當選無效，2012年10月3日高等法院判決黃俊哲新北市議員當選無效，黃被解職後遞補的是民進黨籍林水山。
陳王正源表示，以往文會給行政院辦解職，選委會才會做遞補動作，再依照當選資格給證書，只是工作流程不一定，最快可能一個月到一個半月之間，至於是否趕得上議會新會期，「還是要看流程，因為當選還要公告當選名單，再辦就職典禮」。
對此，新北市板橋區政顧問石一祐被詢問此事，她低調表示，目前靜待公告，謝謝大家關心，無論身分如何，一定會盡心為市民服務。
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