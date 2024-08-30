快訊

2花蓮海巡開巡邏車輾死人涉肇逃 海巡署：立即汰除

美銀行員「死在辦公桌前」沒人知！同事循臭味4天後才發現

獨／摺疊手機大亂鬥優惠！三星、小米、OPPO、moto最高折1萬5 最便宜1.4萬買得到

父涉送禮賄選 新北議員黃俊哲改判當選無效確定

中央社／ 台北30日電

新北市民進黨議員黃俊哲。圖／擷自黃俊哲臉書
新北市民進黨議員黃俊哲。圖／擷自黃俊哲臉書

檢方認為民進黨新北市議員黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝等人涉嫌賄選，提起民事當選無效之訴，一審駁回後，檢方提起上訴，二審改判決黃俊哲當選無效確定。

此外，刑事部分，檢察官依違反公職人員選舉罷免法起訴黃忠信、唐龍輝等8人，一審新北地方法院判處黃忠信有期徒刑4年10月，唐龍輝4年4月，其他6名被告分別判刑3年6月至4年不等。經上訴，由台灣高等法院審理中。

全案起於，新北地檢署調查，黃俊哲的父親黃忠信是一家建設公司實際負責人，他以建設公司名義提供新台幣2000萬元供黃俊哲選舉。

檢方指控，黃忠信為求黃俊哲連任，與兼任建設公司董事的唐龍輝等人訂購500盒砂鍋魚頭禮盒，再由唐龍輝轉送選民，藉此增加支持度。案經檢方依違反選罷法起訴黃忠信等人，並向新北地方法院提出民事當選無效之訴。

一審民事合議庭認為，檢方所提出證據，尚不足以證明黃俊哲主觀上具有買票犯意，或客觀上為賄賂行為，駁回檢方當選無效之訴。

檢方不服，二審由台灣高等法院審理，二審認定，送禮目的有請求投票支持黃俊哲的意涵，黃俊哲應就此負起選任、監督的責任，認為檢察官上訴有理由，今天撤銷原判決，改判黃俊哲當選無效確定。

當選無效

延伸閱讀

2024新北蛋黃酥節公布得獎名單 創意組加入烏魚子獲得青睞

連6年助清寒學子 新北里長服務協會獲市府表揚

新北三峽大學校園墜樓案 女大生送醫後不幸往生

新北五股建案工地傳墜樓意外 工人送醫命危

相關新聞

台商父子當共諜！5年利誘軍人蒐集漢光演習機密 兩人判關8年定讞

台商黃龍瀧、黃聖峪父子2015年間被大陸台灣事務辦公室官員吸收，利誘兒子昔日同窗、球友蒐集漢光演習等機密，犯行近5年時間...

送砂鍋魚頭涉賄！新北綠議員黃俊哲當選無效 議會曝遞補時程

民進黨籍新北市議員黃俊哲被查出父親黃忠信與辦公室主任唐龍輝，送高級砂鍋魚頭禮盒給多名樁腳，高院今認定黃俊哲送禮盒賄選，改...

女蛇頭「賣豬仔」出國施虐勒贖 再被判兩刑及判賠66萬7千元

近年發生人蛇集團「假徵才，真詐騙」，把國人騙出國施虐逼迫共同犯罪，其中女蛇頭張惟甄已被判刑7年6月，彰化地檢署擴大偵辦另...

台南男超商內大小聲、睡覺…賴著不走！經勸離無效挨告判拘役

台南鐘姓男子居無定所，自1月9日即多次在超商門市滯留，大聲說話，甚至在場所內睡覺，經店長勸離未果，同年月15日深夜認已影...

國家公園內經營沙灘車法院判無罪 墾管處強調繼續取締

之前墾丁國家公園興起違法沙灘車活動，包括龍磐公園、水蛙窟社區等處草原遭沙灘車蹂躪，出現一條條黃土痕；檢警雖將業者移送，但...

父涉送禮賄選 新北議員黃俊哲改判當選無效確定

檢方認為民進黨新北市議員黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝等人涉嫌賄選，提起民事當選無效之訴，一審駁回後，檢方提起上訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。