台商父子當共諜！5年利誘軍人蒐集漢光演習機密 兩人判關8年定讞
台商黃龍瀧、黃聖峪父子2015年間被大陸台灣事務辦公室官員吸收，利誘兒子昔日同窗、球友蒐集漢光演習等機密，犯行近5年時間，獲不法利益約200萬元，4人認罪且繳回不法所得，最高法院依國家安全法為大陸地區發展組織等罪各判黃龍瀧、黃聖峪8年徒刑定讞。
檢方起訴，黃姓父子2015年4月前往福建廈門經商，結識福建台辦鍾姓官員，2019年間又結識廣東廣州台辦張姓官員，鍾、張利誘父子協助在台收集秘密文書，及吸收我國現役軍人發展組織。
黃姓父子從2017年3月至2021年8月，先後吸收昔日球隊隊友或國中同學，利誘提供營區設施、漢光演習相關資料及照片。對方自2019年至2020年間將取得相關軍事機密資料交給黃龍瀧，收取賄款10萬元。
另也在2021年9月至10月間，將取得相關軍事機密資料帶回住處，通知黃聖峪前來拍照，收受賄款21萬元。黃姓父子則分獲45萬6000元、126萬元。
台南高分院2審指出，黃姓父子犯國家機密保護法、國家安全法及貪汙罪，從重論以「為大陸地區軍事機關發展組織罪」，兩人自白犯行且均繳回犯罪所得，減輕其刑，判決黃姓父子共同犯國家安全法中為大陸地區發展組織罪各處8年徒刑；案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。
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