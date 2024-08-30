快訊

新規定曝光！ 9月2日起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨

來不及備份LINE Keep！官方出招「最終回救援方法」教你做 期限只到11月28日

柯文哲列貪汙案被告遭帶往廉政署說明 陳佩琪以證人身分同被約談

台商父子當共諜！5年利誘軍人蒐集漢光演習機密 兩人判關8年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台商黃龍瀧、黃聖峪父子2015年間被大陸台灣事務辦公室官員吸收，利誘兒子昔日同窗、球友蒐集漢光演習等機密，犯行近5年時間，獲不法利益約200萬元，4人認罪且繳回不法所得，最高法院依國家安全法為大陸地區發展組織等罪各判黃龍瀧、黃聖峪8年徒刑定讞。

檢方起訴，黃姓父子2015年4月前往福建廈門經商，結識福建台辦鍾姓官員，2019年間又結識廣東廣州台辦張姓官員，鍾、張利誘父子協助在台收集秘密文書，及吸收我國現役軍人發展組織。

黃姓父子從2017年3月至2021年8月，先後吸收昔日球隊隊友或國中同學，利誘提供營區設施、漢光演習相關資料及照片。對方自2019年至2020年間將取得相關軍事機密資料交給黃龍瀧，收取賄款10萬元。

另也在2021年9月至10月間，將取得相關軍事機密資料帶回住處，通知黃聖峪前來拍照，收受賄款21萬元。黃姓父子則分獲45萬6000元、126萬元。

台南高分院2審指出，黃姓父子犯國家機密保護法、國家安全法及貪汙罪，從重論以「為大陸地區軍事機關發展組織罪」，兩人自白犯行且均繳回犯罪所得，減輕其刑，判決黃姓父子共同犯國家安全法中為大陸地區發展組織罪各處8年徒刑；案經上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

漢光演習示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
漢光演習示意圖。圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

共諜 漢光演習 福建 賄款

延伸閱讀

台商父子當共諜利誘軍人洩密 均判刑8年定讞

漢光40檢討會 國防部：重大戰備議題納後續戰演訓驗證

漢光實兵演習遇颱風攪局 將領：取消科目將擇期驗證

漢光提前收兵！國軍編組救災兵力機具 待命支援救災

相關新聞

台商父子當共諜！5年利誘軍人蒐集漢光演習機密 兩人判關8年定讞

台商黃龍瀧、黃聖峪父子2015年間被大陸台灣事務辦公室官員吸收，利誘兒子昔日同窗、球友蒐集漢光演習等機密，犯行近5年時間...

被控收中資做「侯康超車假民調」 記者、前教授判8月、4月

指傳媒記者林獻元涉嫌受中共福建省委員會指示、資助，找靜宜大學退休教授蘇雲華趁年初總統大選前做10波假民調，包括「侯康配首...

台中地院烏龍判決被抓包 沒先裁定就改簡易..撤銷發回

安姓女房東因和梅姓租客糾紛，竟在臉書社團張貼對方護照內頁洩漏個資被檢方依違反個資法起訴；未料台中地院承審的受命法官未經3...

檢察官逮人高雄婦急匯70萬 警勸她驚：他們演得像真的

63歲柯姓婦人前天下午1時許奔高市鳳山區某銀行急匯70萬，行員詢問用途，柯指要付房屋裝潢費，卻講不出細節，警方獲報趕抵，...

台中狠夫妻虐到9月女嬰翻白眼 還反手賞巴掌打趴女童

台中蔡姓工人和張姓妻子育有2歲、9個月大2名女兒，2人僅因小孩哭鬧就痛毆猛搖晃，監視器更拍到蔡反手賞大女兒一巴掌，力道之...

揪友詐領檢舉獎金判8年 台南查緝隊前分隊長不認罪...二審改輕判2年

海巡署台南查緝隊廖姓前分隊長涉嫌串通許姓查緝員，找來4名友人充當走私菸品案的檢舉人，詐領兩筆檢舉獎金共近250萬元後朋分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。