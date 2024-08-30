台中地院烏龍判決被抓包 沒先裁定就改簡易..撤銷發回

安姓女房東因和梅姓租客糾紛，竟在臉書社團張貼對方護照內頁洩漏個資被檢方依違反個資法起訴；未料台中地院承審的受命法官未經3名法官的合議庭先裁定，就直接批示「改簡易」由1人審理對安女判刑，上訴二審被發現此舉違反法院組織法，顯有違背法令情形，撤銷原判決發回重審。

檢警調查，安女2021年10月原預計承租奧地利房屋給梅姓租客，對方就傳中華民國護照給她作為租屋之用，後雙方因故未能間約，安又和梅的母親因退費問題起爭執，雙方就在臉書社團隔空發文表達各自觀點。

但安女卻在臉書社團張貼梅姓租客的中、英文姓名，連同出生年月、身分證字號、護照號碼及臉部照片等護照內頁一併揭露，還註記說「四十幾歲的人還能算涉世未深？都要媽媽出聲」，檢方依違反個人資料保護法起訴安。

台中地院一審簡易庭審酌，安女不思以正當、合法方式處理糾紛，非法利用租客個資，考量安坦承但沒有和解，依個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪判她3月，得易科罰金。

檢方不服上訴，台中地院二審合議庭發現，安女所犯是最重本刑有期徒刑5年，應以法官3人行合議審判，且本案檢察官依通常程序起訴，若改由受命法官1人獨任逕以簡易判決處刑，應有合議庭先行裁定。

合議庭說，本件沒有先經過合議庭裁定，受命法官2023年6月14日就直接在刑事案件報到單上批示「改簡易」並予以判刑，有法院組織法不合法的違背法令情形。