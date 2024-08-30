快訊

新規定曝光！ 9月2日起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨

來不及備份LINE Keep！官方出招「最終回救援方法」教你做 期限只到11月28日

柯文哲列貪汙案被告遭帶往廉政署說明 陳佩琪以證人身分同被約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中地院烏龍判決被抓包 沒先裁定就改簡易..撤銷發回

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

安姓女房東因和梅姓租客糾紛，竟在臉書社團張貼對方護照內頁洩漏個資被檢方依違反個資法起訴；未料台中地院承審的受命法官未經3名法官的合議庭先裁定，就直接批示「改簡易」由1人審理對安女判刑，上訴二審被發現此舉違反法院組織法，顯有違背法令情形，撤銷原判決發回重審。

檢警調查，安女2021年10月原預計承租奧地利房屋給梅姓租客，對方就傳中華民國護照給她作為租屋之用，後雙方因故未能間約，安又和梅的母親因退費問題起爭執，雙方就在臉書社團隔空發文表達各自觀點。

但安女卻在臉書社團張貼梅姓租客的中、英文姓名，連同出生年月、身分證字號、護照號碼及臉部照片等護照內頁一併揭露，還註記說「四十幾歲的人還能算涉世未深？都要媽媽出聲」，檢方依違反個人資料保護法起訴安。

台中地院一審簡易庭審酌，安女不思以正當、合法方式處理糾紛，非法利用租客個資，考量安坦承但沒有和解，依個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪判她3月，得易科罰金。

檢方不服上訴，台中地院二審合議庭發現，安女所犯是最重本刑有期徒刑5年，應以法官3人行合議審判，且本案檢察官依通常程序起訴，若改由受命法官1人獨任逕以簡易判決處刑，應有合議庭先行裁定。

合議庭說，本件沒有先經過合議庭裁定，受命法官2023年6月14日就直接在刑事案件報到單上批示「改簡易」並予以判刑，有法院組織法不合法的違背法令情形。

合議庭認為，一審簡易庭未經合議庭裁定改由受命法官以簡易判決處刑，就直接由受命法官1人直接做簡易判決處刑，對安女論罪，違反法院組織法，撤銷原判決發回第一審適用通常程序審判。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

個資 租客 護照

延伸閱讀

被控收中資做「侯康超車假民調」 記者、前教授判8月、4月

花蓮申辦護照爆量 外交部東辦提醒將可線上辦理

瘋出國護照申辦量大增 花蓮去年逾4萬件外地人也來辦

無羈押必要！鄭文燦羈押48天 2800萬元交保理由曝光

相關新聞

台商父子當共諜！5年利誘軍人蒐集漢光演習機密 兩人判關8年定讞

台商黃龍瀧、黃聖峪父子2015年間被大陸台灣事務辦公室官員吸收，利誘兒子昔日同窗、球友蒐集漢光演習等機密，犯行近5年時間...

被控收中資做「侯康超車假民調」 記者、前教授判8月、4月

指傳媒記者林獻元涉嫌受中共福建省委員會指示、資助，找靜宜大學退休教授蘇雲華趁年初總統大選前做10波假民調，包括「侯康配首...

台中地院烏龍判決被抓包 沒先裁定就改簡易..撤銷發回

安姓女房東因和梅姓租客糾紛，竟在臉書社團張貼對方護照內頁洩漏個資被檢方依違反個資法起訴；未料台中地院承審的受命法官未經3...

檢察官逮人高雄婦急匯70萬 警勸她驚：他們演得像真的

63歲柯姓婦人前天下午1時許奔高市鳳山區某銀行急匯70萬，行員詢問用途，柯指要付房屋裝潢費，卻講不出細節，警方獲報趕抵，...

台中狠夫妻虐到9月女嬰翻白眼 還反手賞巴掌打趴女童

台中蔡姓工人和張姓妻子育有2歲、9個月大2名女兒，2人僅因小孩哭鬧就痛毆猛搖晃，監視器更拍到蔡反手賞大女兒一巴掌，力道之...

揪友詐領檢舉獎金判8年 台南查緝隊前分隊長不認罪...二審改輕判2年

海巡署台南查緝隊廖姓前分隊長涉嫌串通許姓查緝員，找來4名友人充當走私菸品案的檢舉人，詐領兩筆檢舉獎金共近250萬元後朋分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。