台商父子當共諜利誘軍人洩密 均判刑8年定讞

黃姓台商父子利誘吸收現役軍人，再把收集到的漢光演習機密交付中共，台南高分院依違反國安法等罪分別判黃姓父子8年徒刑，最高法院昨天駁回上訴定讞。聯合報系資料照

黃姓台商父子利誘吸收現役軍人，要求簽「效忠自願書」，再把收集到的漢光演習機密交付中共，台南高分院依違反國安法等罪分別判黃姓父子8年徒刑，最高法院昨天駁回上訴定讞。

此外，同案被告現役軍人葉姓男子、蘇姓男子，最高法院認為原判決調查未盡，此部分撤銷判決，發回更審。

全案起於，黃姓男子於民國104年間前往中國廈門市經商，結識中共情報機關官員後，受對方利誘，與兒子一起在台灣發展組織，以允諾提供高額工作費方式吸收現役軍人。

黃姓父子吸收時任空軍防空暨飛彈第501營葉姓上士、空軍防空暨飛彈第301營蘇姓中尉排長，除收取軍人身分證等個人資料，並要求簽立「效忠自願書」，再安排前往外國與中共官員見面。

黃姓父子與葉男、蘇男共同收集8項關於漢光演習等軍事機密文件，再以親自攜往中國地區，或以手機通訊軟體傳送圖片影像給中共官員。黃姓父子的犯罪所得共計新台幣171萬6000元，葉男21萬元，蘇男10萬元。

台灣高等法院台南分院認定，黃姓父子涉犯依國家安全法、國家機密保護法及貪污治罪條例違背職務行賄等罪，事證明確。

合議庭認為，黃姓父子涉犯多項罪名，應從重以國家安全法論處，但考量黃姓父子均於偵查中自白，分別判處有期徒刑8年，並沒收其犯罪所得。

此外，合議庭審酌，葉男、蘇男均於偵查中自白，並主動繳回犯罪所得，依陸海空軍刑法、違背職務收賄罪等，分別判處葉男7年徒刑，蘇男6年，均褫奪公權5年，並沒收其犯罪所得。

案經上訴，最高法院昨天駁回上訴確定，關於葉男、蘇男的判決，則撤銷發回台南高分院更審。