檢察官逮人高雄婦急匯70萬 警勸她驚：他們演得像真的

63歲柯姓婦人前天下午1時許奔高市鳳山區某銀行急匯70萬，行員詢問用途，柯指要付房屋裝潢費，卻講不出細節，警方獲報趕抵，柯稱因檢察官指她涉洗錢案得匯款以證清白，警方勸阻是詐騙集團老哏，柯婦恍然大悟，驚訝說「他們怎麼演得像真的一樣」。

警方指出，柯姓婦人在家中接獲一名自稱是台北士林地檢署檢察官的line來電，指稱她涉及詐欺洗錢的刑案，若要自清自己沒犯罪，要先匯款70萬元到指定帳戶以證清白。

對方並告知柯婦，今天若無法完成匯款，「檢察官會從台北下來逮捕並羈押她」。柯聽完對方說詞，急得像熱鍋上的螞蟻，趕往鳳山區中山西路一家銀行依照對方指示匯款。

當時女行員對柯關懷詢問匯款用途，柯神情緊張的告知「要付房屋裝修工程款啦」，但又講不出細節，行員察覺有異通報忠孝派出所。

線上員警到達銀行後，柯才卸下心防，告知警方匯款原因，警方告知是典型的假檢警詐騙手法，司法單位絕不可能會主動加民眾的LINE，更不會要求民眾匯款到指定帳戶。